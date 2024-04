Lecce, 45enne muore per emorragia: donati organi

Muore a 45 anni per emorragia cerebrale, ma prima da il consenso per donare gli organi. Così, una 45enne, morta nel reparto di anestesia e rianimazione del Vito Fazzi di Lecce, con il suo gesto, ha donato cuore, fegato, reni e cornee. In seguito all’accertamento di morte encefalica i familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi. Ad occuparsi del prelievo gli operatori del reparto di anestesia e rianimazione diretto da Giuseppe Pulito al fianco degli operatori del gruppo operatorio con il supporto dei medici di diversi discipline e della direzione medica dell’ospedale Fazzi.

Foto repertorio