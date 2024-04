Maggio all’infanzia a Bari, incontro su sicurezza sul lavoro

Due cortometraggi ed una pièce teatrale per raccontare ai giovani i delicati temi della sicurezza sul lavoro e della sostenibilità ambientale, per certi versi ancora argomenti tabù della contemporaneità. Il coraggioso tentativo di divulgazione, che contamina teatro e cinema, andrà in scena il giorno 2 maggio 2024 nel Teatro Kismet di Bari, dove si svolgerà un evento promosso da Fondazione SAT Spettacolo Arte Territorio – nell’ambito del Festival Maggio all’infanzia – e Teatri di Bari, con la partecipazione del Garante regionale dei diritti del minore, Ludovico Abbaticchio, che ha contribuito all’iniziativa rivolta alle scuole regionali. L’evento è realizzato in collaborazione con Inail Puglia.

All’interno del matinée, che avrà inizio alle 9.30, sarà presentato lo spettacolo teatrale “Vite Spezzate”, con Teresa Ludovico e Michele Cipriani, una drammaturgia incentrata sulla storia di 10 persone, lavoratori della Regione Puglia, morte tragicamente sul posto di lavoro. A metà mattinata, la proiezione del cortometraggio “Cara Alice”, prodotto dalla Sadico Film Factory, con il contributo e la promozione del Garante regionale dei diritti del minore, e il cortometraggio “Conto Terzi”, prodotto da INAIL Puglia.

Gli studenti coinvolti sono circa 400, provenienti da Bari e Provincia ed appartenenti ai seguenti istituti: “I.I.S.S. Giulio Cesare” di Bari, “I.C. AMEDEO D’AOSTA” di Bari, “I.I.S.S. Elena di Savoia” di Bari, “I.T.T.S. Lenoci di Bari”, “I.T.T. Panetti-Pitagora” di Bari, “I.T.E.T. de Viti de Marco di Triggiano (sede di Valenzano), “I.C. A. Moro – G. Falcone” di Adelfia (Ba), “I.I.S. Da Vinci – Agherbino” di Putignano.

Questa opera divulgativa, che si sostanzia intessendo una collaborazione istituzionale con gli attori del territorio pugliese, anche mediante una partnership con i Comuni, è rivolta alle scolaresche coinvolte a partecipare. Obiettivo dichiarato è lo stimolo ad un momento di riflessione che formi una nuova coscienza ambientale e civile. Le nuove generazioni (che non sanno ancora) devono conoscere queste storie: è compito dei testimoni raccontare e sensibilizzare la pubblica opinione, perché non sorga mai più una nuova Fibronit. Un tema fortemente attuale, che rispecchia, in scala, vicende paradossali come il caso Ilva di Taranto e tante altre vicende in cui il bene primario della salute pubblica è stato barattato con obiettivi di profitto, occultati accuratamente dal contraltare della necessità di creare impiego.

Bari non dimentica: un giorno calerà l’atteso finale con l’inaugurazione del “Parco della rinascita”, dedicato alle vittime dell’amianto, per riportare equilibrio nella memoria collettiva, ferita a morte da veleni e silenzi ed ancora alle prese con un lutto difficile da elaborare.

Partecipano all’evento:

Ludovico Abbaticchio, Garante regionale dei diritti del minore

Giuseppe Gigante, Direttore regionale INAIL

Gabriele Armenise, regista e scrittore di “Cara Alice”

Fabio Salerno, produttore di “Cara Alice”

con Fabio Salerno, Elisabetta Aloia, Virginia Boccardi, Virginia Commino

Fabio Fanelli e Antonio Palumbo, regista e scrittore di “Conto Terzi” (produzione INAIL)

con Pietro Naglieri, Daniela Locuratolo, Augusto Masiello, Totò Onnis, Maurizio della Villa, Antonio Palumbo

Programma

entro le 9.30 arrivo delle scuole

ore 9.45 presentazione della giornata

ore 10.00 estratto da vite spezzate

ore 10.30 saluti e presentazione della giornata

ore 10.45 presentazione e proiezione del corto Cara Alice a seguire dibattito con regista in sala

ore 11.15 presentazione e proiezione del corto Conto terzi a seguire dibattito con regista in sala

ore 12:00 dibattito e partecipazione attiva degli studenti

ore 12.30 fine