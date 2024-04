Monopoli, in fiamme negozio: evacuata la zona – VIDEO

Un incendio di vaste proporzioni ha scosso il pomeriggio degli abitanti di Monopoli. Ad andare in fiamme attorno alle 15, un negozio di forniture nautiche posizionato tra via Camicia e via Fiume, nei pressi della parrocchia del Sacro Cuore. Le fiamme sarebbero partite dall’atrio interno della palazzina, diffondendosi rapidamente all’interno dell’attività commerciale, generando una densa nube di fumo che ha raggiunto anche i palazzi adiacenti. I residenti sono stati fatti sgomberare dalle proprie abitazioni e sono scesi per strada. Non sono mancati momenti di tensione.

Sul posto, sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Monopoli, coadiuvati da mezzi provenienti da Bari e Putignano. Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche carabinieri, polizia di stato e polizia locale, che hanno dato supporto ai vigili del fuoco oltre a gestire la viabilità. La coltre di fumo ha sovrastato presto la citta e, spinta dal vento, si è diretta verso le colline dell’entroterra monopolitano. Il Sindaco di Monopoli, Angelo Annese, ha prontamente rassicurato la cittadinanza, affermando che tutte le persone coinvolte sono al sicuro e che non si registrano feriti.