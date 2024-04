Perde il controllo dell’auto, muore 37enne in Salento

Un uomo è morto in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio a Soleto, in provincia di Lecce. La vittima, Fabio Coluccia, di 37 anni, era alla guida di una Fiat Punto in contrada Murica. Era da poco uscito di casa quando ha perso il controllo dell’auto finendo contro un muretto a secco.

Nell’impatto è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Vani i soccorsi degli operatori sanitari del 118. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Coluccia era un dipendente dell’azienda che si occupa del servizio di igiene urbana per conto del Comune di Galatina.