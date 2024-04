Puglia, via libera all’erogazione rimborsata del farmaco Baqsimi

Via libera all’erogazione rimborsata del farmaco salvavita Baqsimi per l’ultimo mese dell’anno 2023. Lo ha deciso la Giunta regionale che ha approvato la delibera che dà attuazione alla Legge Regionale n. 32/2023, che ha normato l’erogazione per finalità sociali del farmaco salvavita Baqsimi per l’ultimo mese dell’anno 2023, e della Legge Regionale n. 37/2023, che ha garantito l’erogazione rimborsata del farmaco anche per il 2024.

Il farmaco Baqsimi è indicato per il trattamento dell’ipoglicemia severa negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età uguale o superiore a 4 anni affetti da diabete mellito. In particolare, sono stati stanziati 150 mila euro che contribuiranno a ridurre i costi a carico delle famiglie intenzionate ad evitare il pericolo da somministrazione intramuscolo inesperta dei farmaci alternativi. L’utilizzo del medicinale attraverso la formula spray, alternativa all’inoculazione, consente infatti al paziente affetto da gravi forme di diabete una maggiore tempestività nell’utilizzo del farmaco, senza ricorrere all’intervento del personale infermieristico: oltre a un miglioramento del suo stile di vita, anche una maggiore serenità nell’accesso e nella frequenza di presidi sociali o di istruzione nei quali non è contemplata la presenza di infermieri.

Il finanziamento viene erogato a tutte le Aziende sanitarie locali, con cui vi è stata interlocuzione. L’importo complessivo è ripartito sulla base dei dati acquisiti da Sezione Farmaci e da Aress, per il 50% sulla base dei dati epidemiologici e per il restante 50%, sulla base dei dati di consumo del farmaco relativi al 2023. La modalità di accesso al beneficio è esclusivamente quella del rimborso, da parte delle Asl, della spesa sostenuta dal richiedente.