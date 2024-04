Regione, Maraschio risponde a Emiliano: “Mai tradita sua fiducia”

“Ho onorato il mandato che mi è stato conferito, quindi ringrazio il presidente Michele Emiliano per la fiducia, che non ho mai voluto tradire”. Lo ha dichiarato l’ormai ex assessore all’Ambiente della Regione Puglia, Anna Grazia Maraschio, nel corso della conferenza stampa di Sinistra Italiana nel corso della quale, il presidente del partito, ha annunciato la sua candidatura alle europee.

All’ex assessore la delega è stata revocata negli scorsi giorni in seguito al mini rimpasto deciso dal governatore Michele Emiliano, fortemente criticato da tanti. Maraschio, nel corso della conferenza, ha spiegato di aver visto in quella delega un’opportunità utile per creare “una visione che abbiamo dato”. “Oggi – ha aggiunto – parte una cosa bellissima, una pianificazione sull’educazione non solo ambientale ma sulla cittadinanza globale. Le elezioni europee devono essere un appuntamento importantissimo per il Paese. I diritti delle donne, degli ultimi, dell’ambiente sono in pericolo quindi sento forte la responsabilità e accolgo questa opportunità con grande entusiasmo. Sono felice di proseguire il cammino – ha aggiunto infine – e lo farò con lo spirito di servizio, l’umiltà di chi sa che ha sempre da imparare e la consapevolezza che è il momento di non restare a casa e combattere per i nostri obiettivi”, ha concluso.