A Bitonto 15 strade aderiscono al concorso “La mia strada in fiore”

La volontà di creare bellezza e di rendere il centro storico di Bitonto un borgo fiorito ha contagiato proprio tutti. Sono ben quindici le strade che hanno aderito al concorso lanciato dall’associazione “Le strade dei fiori”, guidata dal presidente Michele Castellano, e patrocinato dal Comune di Bitonto. Dalla centralissima piazzetta Fratelli Bandiera, traversa di corso Vittorio Emanuele II, fino ad arrivare a corte Santa Lucia, passando per già rinomate corte della Lucertola, via Sant’Andrea, per scoprire anche le new entry via del Sasso, via S. Antuono e corte Auricarecta, balconi e viuzze hanno orgogliosamente esposto il numero che riporta la loro partecipazione al concorso “La mia strada in fiore”. Tantissimi, cittadine e cittadini, dai più grandi ai più piccini, si sono adoperati, a proprie spese, con la creazione di vasi alternativi, piccoli manufatti – tra bici, trenini, cuori giganti, ruote e finestrelle colorate – utilizzando materiale povero o di riciclo, trasformando le strade in opere d’arte floreali. Per dare la possibilità a tutti i cittadini di godere di questa meraviglia l’associazione “Le strade dei fiori” ha organizzato una passeggiata, per le quindici vie, in programma per venerdì 10 maggio alle 18.00 da piazzetta fratelli Bandiera (punto di incontro Gran bar Conte – corso Vittorio Emanuele, 17). Il percorso si snoderà con il seguente ordine: corte Bertani, arco Galliani, via Mozzicugno, via San Giorgio, corte della Lucertola, san Pietro nuovo vico Storto, via Giacomo Antonio Giannone, corte De Ilderis, via Sant’Andrea, via del Sasso, corte Val Carceri, via S. Antuono e corte Mormorio, corte Auricarecta, corte S. Lucia (zona Teatro “Traetta”).

Per l’occasione sarà presente anche la giuria, composta dal sindaco Francesco Paolo Ricci, dal presidente dell’associazione “Le Strade dei Fiori” Michele Castellano e da rappresentanti dei media locali: saranno loro a valutare le creazioni prendendo in considerazione criteri come l’impatto architettonico, l’originalità, la fantasia artistica, la quantità di piante e l’amore per i fiori. La strada più bella sarà nominata la “X Strada dei Fiori” l’11 maggio, alle 17, nell’Episcopio della Cattedrale, e saranno assegnati altri premi offerti dai partner e sponsor del concorso.