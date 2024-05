Bari, aggressione al Di Venere: “Solidarietà ai due infermieri”

All’indomani dell’ennesima aggressione a danno di due infermieri del pronto soccorso, il sottosegretario alla Salute Marcello Gennaro e il senatore Filippo Melchiorre si sono recati questa mattina all’ospedale Di Venere per portare la solidarietà e la vicinanza del Governo agli operatori sanitari impegnati anche oggi, giorno della Festa dei lavoratori, nell’assicurare cure e assistenza ai cittadini.

“Siamo qui al Di Venere – ha affermato il sottosegretario Gemmato – non solo per dimostrare la nostra vicinanza a tutti gli operatori sanitari che non conoscono festività sul loro calendario, ma soprattutto ai due infermieri vittime dell’ennesima brutale aggressione. Noi siamo convinti che la sanità pubblica va difesa e vanno eliminate quelle criticità che impediscono il buon funzionamento della stessa”.

“Con la nostra presenza qui oggi – ha proseguito Melchiorre – vogliamo simbolicamente dimostrare la nostra vicinanza a tutti gli operatori sanitari d’Italia che con il loro lavoro quotidiano garantiscono ai cittadini, tra mille difficoltà, il diritto alla salute e ad essere curati. L’ospedale Di Venere deve tornare ad essere un centro d’eccellenza per la nostra comunità”.