Di Cesare tiene in vita il Bari: 1-1 al ‘San Nicola’

Prova d’orgoglio del Bari contro la capolista Parma, ma i biancorossi non riescono a rovinare la festa ai ducali. La formazione di Pecchia, grazie al pareggio odierno ottenuto sul terreno di gioco del ‘San Nicola’, è promossa matematicamente in serie A. Dopo un primo tempo guardingo, la formazione di Pecchia affonda il colpo ad inizio ripresa con Bonny, dopo un grave errore di Kallon. Nonostante i cambi, i galletti non riescono a costruire pericoli alla porta di Chichizola. Così, ci ha dovuto pensare l’eterno capitano Valerio Di Cesare ad evitare la quattordicesima sconfitta stagionale. La strada verso la salvezza è ancora in salita, ma il Bari non è ancora morto.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Parma, il tecnico del Bari Federico Giampaolo, deve fare a meno, oltre che degli squalificati Bellomo e Benali, anche di Diaw, Maiello, Puscas e Koutsoupias. L’allenatore abruzzese schiera i suoi con il modulo 4-2-3-1: confermato l’undici iniziale sceso in campo a Cosenza con l’unica novità rappresentata dal rientro di Lulic al posto dello squalificato Benali.

Nel Parma, il tecnico Pecchia non può contare su Camara e Benedyczak, ma recupera Man che parte dalla panchina. L’allenatore napoletano schiera i suoi con il modulo 4-2-3-1: l’ex Partipilo guida l’attacco ducale formato anche da Bonny e Mihaila.

PRIMO TEMPO: Al Parma basta 1 punto per la matematica promozione in serie A, il Bari deve invece approfittare dei risultati positivi del pomeriggio per agganciare la zona playout. Prima chance del match al minuto 10 con Nasti che prova a beffare Chichizola con un tiro dalla distanza dopo un errore di Circati, ma l’estremo difensore ducale non si fa sorprendere. Replica il Parma al minuto 14 con Hernani che impegna Pissardo con un tiro dal limite dell’area. Ci prova anche Bernabè dalla distanza al minuto 17 ma Pissardo respinge di pugno. Il Parma avanza il baricentro e va ancora al tiro al minuto 22 con Mihaila, ma il destro del rumeno termina a lato. Continua il tiro al bersaglio degli uomini di Pecchia, sempre con Mihaila che calcia di poco alto un calcio di punizione al minuto 25. Monumentale occasione per gli emiliani al minuto 25 con Bonny che calcia in diagonale, Pissardo respinge verso l’accorrente Mihaila che non riesce a mettere in rete la palla del vantaggio. Replica subito il Bari al minuto 27 con Sibilli che costringe Chichizola all’intervento in corner. Al minuto 41 Partipilo si incunea in area barese, ma il suo tiro viene deviato in corner. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio nei ducali: fuori l’ammonito Coulibaly, dentro Di Chiara. Parma in gol al minuto 50 con Bonny che pesca il jolly dalla distanza dopo una palla recuperata da Partipilo su errore di Kallon. La reazione del Bari è come sempre inconcludente: ci prova Aramu dal limite dell’area al minuto 60, ma il suo tiro debole non crea problemi a Chichizola. Primo cambio per Giampaolo al minuto 66: fuori un deludente Aramu, dentro Morachioli. Ci pensa capitan Di Cesare a riportare la gara in pari al minuto 69 con un gran tiro da fuori area che fulmina Chichizola. Doppio cambio per i galletti al minuto 73: fuori Lulic e Kallon, dentro Acampora e Achik. Di Cesare lascia il campo stremato al minuto 80, al suo posto Matino. Ci prova Achik al minuto 91, ma la conclusione dell’ex Cerignola viene deviata in calcio d’angolo. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Rapuano. Bari – Parma edizione 2023/24 è storia. Allo stadio “San Nicola” termina 1-1.

PAGELLE: Di Cesare monumentale. Kallon irritante

Pissardo 6,5, Pucino 5, Di Cesare 7 (80′ Matino sv), Vicari 6,5, Ricci 5,5, Maita 6,5, Luliç 5 (73′ Acampora sv), Kallon 4 (73′ Achik sv), Aramu 5 (66′ Morachioli 6), Sibilli 5,5, Nasti 5,5

Giampaolo sv

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 1

Marcatori: 51′ Bonny 69′ Di Cesare

Ammoniti: Coulibaly, Estevez

Espulso: nessuno

Tiri in porta: 4 – 4

Corner: 7 – 1

Spettatori: 18.347 (8.809 abbonati; 732 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Pissardo, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maita, Luliç, Kallon, Aramu, Sibilli, Nasti

Panchina: Pellegrini, Brenno, Matino, Achik, Guiebre, Zuzek, Edjouma, Colangiuli, Zanaboni, Acampora, Morachioli, Dorval

PARMA: Chichizola, Osorio, Estevez, Bernabè, Bonny, Delprato (c), Partipilo, Coulibaly, Hernani, Mihaila, Circati

Panchina: Turk, Corvi, Balogh, Charpentier, Ansaldi, Colak, Sohm, Hainaut, Zagaritis, Cyprien, Di Chiara, Man

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Antonio Rapuano della sezione arbitrale di Rimini. Assistenti: Alessandro Lo Cicero della sezione di Brescia e Mattia Scarpa della sezione di Reggio Emilia. Quarto ufficiale: Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano. VAR: Marco Serra (Torino), coadiuvato dall’ AVAR Oreste Muto (Torre Annunziata).

(Foto ssc bari)