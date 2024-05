Lavori Aqp a Bari, rubinetti a secco in centro

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 3 maggio 2024 a Bari, in via Crisanzio, dall’incrocio con via Raffaele De Cesare fino all’incrocio con via De Rossi. Nelle zone limitrofe si potrebbero verificare abbassamenti di pressione. La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 8:00 con ripristino alle ore 18:00. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.