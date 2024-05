Lavoro, giustizia e pace al Concerto del primo maggio

“Dormi sepolto in un campo di grano / Non è la rosa, non è il tulipano / Che ti fan veglia dall’ombra dei fossi / Ma son mille papaveri rossi / Lungo le sponde del mio torrente / Voglio che scendano i lucci argentati / Non più i cadaveri dei soldati / Portati in braccio dalla corrente”. Si aprirà con queste parole, quelle de “La guerra di Piero” di Fabrizio De André, recitate e non cantate, il Concerto del Primo Maggio, quest’anno in scena al Circo Massimo e in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, Raiplay e Rai Italia, e presentato da Noemi ed Ermal Meta. Primo obiettivo: non dimenticare che ci sono due guerre in atto. Il tema del Concertone promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, infatti, quest’anno è “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”. E se gli ultimi due temi sono da sempre i valori fondanti dell’evento del Primo Maggio, è a gran voce che quest’anno si chiederà all’Europa e al mondo la pace. Si parlerà anche di disagio mentale, difesa del pianeta, Intelligenza Artificiale.

Da questo l’idea di proporre artisti che, più degli altri anni, abbiano in sé un forte senso della parola, delle cose forti da dire. In rigoroso ordine alfabetico (e preparandoci a sorprese dell’ultimo minuto) ci saranno: Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Ariete, BigMama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Cor Veleno, Cosmo, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago, La Municipal, La Rappresentante Di Lista, Leo Gassmann, Lina Simons, Mahmood, Malika Ayane, Maria Antonietta e Colombre, Mazzariello, Mille, Morgan, Motta, Negramaro, Noemi, Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale Lp. BigMama condurrà anche l’opening dalle 13.15 con Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano, Irbis. Sul palco ci saranno anche i tre finalisti del contest 1MNext, cioè Atarde, Giglio e Moonari. Quanto alla “scaletta” è come al solito top secret e lo sarà fino all’ultimo. La diretta su Rai 3 (anche in HD sul canale 501) sarà divisa in 4 sezioni: l’anteprima dalle 15.15 alle 16 e le tre parti del concerto: dalle 16 alle 18.55, dalle 20 alle 21 e dalle 21.05 alle 24. Su Rai Radio 2 invece ci sarà una diretta no stop di oltre otto ore.