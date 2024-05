A Bari torna il Villaggio del Gusto Cab Edition

Compie dieci anni il Villaggio del gusto. Dieci candeline per evento che è diventato un punto di riferimento per tutti i baresi. Trenta gli stand gastronomici con menù selezionati dalla rete “Mordi La Puglia” e 6 birrifici artigianali pugliesi selezionati dalla rete dei Birra Artigianale di Puglia, con oltre 50 stili di birre in abbinamento ed a rotazione. E’ stato, inoltre, istituito il premio “Villaggio del giusto” intitolato quest’anno alla figura di Pino Tulipani, Primo Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Puglia scomparso nel 2020. L’evento, promosso dall’Associazione “DE GUSTIBUS VITAE” di Bari, in collaborazione con CNA Area Metropolitana di Bari nasce nel 2014 da un’idea di Mimmo Loiacono come promozione del territorio pugliese attraverso la qualità della birra artigianale di Puglia e della gastronomia locale da strada, tutti protagonisti chiamati ad arricchire una festa della gastronomia “made in Sud” con l’obiettivo di recuperare e valorizzare la vocazione di un territorio ricco di ricette tradizionali, semplici, naturali e genuine nel rispetto per l’ambiente, l’educazione al gusto e alla cultura dell’alimentazione.

La manifestazione vede nel 2024 il 10° anno di vita confermandosi a pieno titolo tra le più rilevanti del Sud Italia nel mondo brassicolo e dello street food. Il “Villaggio del Gusto 2024 – Cab Edition” si svilupperà in 7 giorni dal 6 al 12 maggio. In particolare, dal 6 al 9 maggio si svolgerà l’ormai consolidata manifestazione legata alla gastronomia tradizionale ed alla Birra Artigianale di Puglia in occasione della Festa di San Nicola, mentre 10 al 12 maggio il “Villaggio del Gusto” si trasformerà nel “Villaggio del Giusto” e, in collaborazione e sinergia con l’associazione LeZZanZZare ed altre associazioni attive nella crescita e sviluppo di tematiche sociali, organizzerà una serie di eventi di inclusione sociale tra i quali:

* Premiazione Birrifici Artigianali attivi nei processi di inclusione sociale

* Premiazione Attività di Food & Beverages attive per il sociale

* Premiazione autorità e personalità attive nel mondo del sociale

* “Vedi che ti bevi” – Degustazioni alla cieca con sommelier non vedenti e pubblico bendato

* “Senti che ti mangi” – Lezioni in LIS (Linguaggio dei Segni) dedicata agli abbinamenti gastronomici

* Concerti e DJ set con artisti diversamente abili

Per questa occasione è stato istituito il premio “Villaggio del Giusto” intitolato quest’anno alla figura di Pino Tulipani, Primo Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Puglia scomparso nel 2020, volontario attivo a favore delle persone affette da autismo, disturbi psichici e comportamentali e protagonista di numerose battaglie a difesa del sociale e delle persone più deboli.

I premi della Villaggio del Giusto 2024 saranno assegnati a:

* Birrificio SBAM – Social Brewery Alta Murgia – Campo dei Miracoli Coop. Sociale – Poggiorsini (BA)

* Birrificio Birra Pugliese – Leverano (TA)

* Birrificio lacobus – Associazione Boccale Solidale – Bitetto (BA)

* Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Riccardo Lotti – Umberto I” – Andria (BT)

Kalipè Coop. Sociale – Conversano (BA)

* Associazione Help A.T.T. – Bari

Saranno, inoltre, consegnati riconoscimenti per l’impegno nella diffusione dei valori di inclusione e di legalità a:

* Don Angelo Cassano (Sacerdote e Referente dell’Associazione Libera)

* Lorenzo Moretti (Fondazione Ciao Vinny)

Maurizio Galeazzi (Vice Questore della Polizia di Stato)

* Consiglia Margiotta (Croce Rossa Italina di Bati)

* Veronica D’Auria (UISP Bari)

* Serena Ambrosi (Associazione Seconda Mamma)

Il “Villaggio del Gusto 2024 – CAB Edition” vedrà la presenza di 30 stand gastronomici con menù selezionati dalla rete “Mordi La Puglia” e 6 birrifici artigianali pugliesi selezionati dalla rete dei Birra Artigianale di Puglia, con oltre 50 stili di birre in abbinamento ed a rotazione. A solleticare i palati più esigenti ci saranno tra le novità delle proposte gastronomiche gli spaghetti all’assassina, gli arancini gourmet siciliani, la rosticceria e la pasticceria napoletane, i veri arrosticini abruzzesi abbinati e le olive ascolane, le pittule ed i pasticciotti leccesi, la Strazzata lucana, passando dagli hamburger podolici al caciocavallo impiccato con il pulled pork, i salumi di norcia e quelli calabresi, il pollo fritto ed i torroni di Gallipoli, il pistacchio siciliano in tutte le sue varianti, oltre alle proposte classiche del Villaggio del Gusto come panzerotti baresi, sgagliozze, focaccia barese ed altamurana, polpo arrosto ma anche panini con arrosti di carni allevate in Puglia, bombette e zampina, chips fritte e fish&chips di Galatina, panini con la porchetta di Grumo Appula, panini gourmet farciti con salumi e formaggi artigianali locali, le Tette di Venere di Noci, i taralli pugliesi fatti a mano ed i piatti tipici della cucina barese. Quest’anno sarà presente anche uno stand interamente dedicato a prodotti senza glutine compresa una Birra Artigianale di Puglia gluten free.

Gli espositori gastronomici sono: Casa Murgia (Grumo Appula BA), Gusti e Tradizioni (Grumo Appula BA), Gli Altamurani (Altamusa BA), Braceria Lippolis (Noci BA), Pasticceria Sole di Puglia (Noci BA), Salento Chips (Uggiano La Chiesa LE), Mattarello (Bari), Dolciumi Sabato (Gallipoli LE), Le Sfizierie di Vincenzo Gentile (Andria BAT), La Strazzata (Avigliano PZ), Renaissence Caffè & Saicaf (Bari), Pizzeria Antoine (Bari), 900 Street Food (Conversano BA), Il Vero Arrosticino d’Abruzzo (Mozzagrogna CH), Il Fuso Pugliese (Bari), Fat Smoke (Bari), Vettor (Bari), Ferdy (Bari), Azienda Agricola Viorano (Genzano di Lucania PZ), Street Food Masterchef (Lecce), Cibo Vultura e Tradizioni (Ruffano LE), Conca d’Oro (Mola di Bari BA), Baffo d’Itria )Martina Franca

TA), Villa Rotondo (Bari).

Importante anche la presenza dei rappresentanti della Birra Artigianale di Puglia con Birrificio Bari (Bari), Birra Pugliese (Taranto), Birrificio I Peuceti (Bitonto BA), Erland Beer (Racale BR), Birrificio degli Ostuni (Poggiorsini

BA) e Birra Salento (Leverano LE).

Questo il programma del Villaggio Del Gusto 2024 – CAB Edition

Ore 17.00>00.00 – Apertura Villaggio del Gusto

Ore 18.00>19.00 – DJ Set con Gianluca Ferrigni (Classic House)

Ore 19:00>21.00 – Karaoke by Ale&Dani

Ore 21.00>00.00 – Dj Set con Pasquale Dioguardi (Pop)

Martedì 7 maggio

Ore 11.00>00.00 – Apertura Villaggio del Gusto

Ore 12.00>14.00 – Animazione Bambini Amaltea eventi

Ore 17.00>19.00 – Animazione Bambini Amaltea eventi

Ore 19.00>21.00 – Karaoke by Ale&Dani

Ore 21.00>22.00 – Dj Set con Jungle Dee (Mirko Corradino) (Classic House)

Ore 22.00>00.00 – Dj Set con Dhavid DJ (Electro Pop)

Mercoledì 8 Maggio

Ore 11.00>00.00 – Apertura Villaggio del Gusto

Ore 12.00>14.00 – Animazione Bambini Amaltea eventi

Ore 17.00>19.00 – Animazione Bambini Amaltea eventi

Ore 19.00>21.00 – Karaoke by Ale&Dani

Ore 21.00>22.00 – DJ Set con Gianluca Ferrigni (Classic House)

Ore 22.00>22.30 – Fuochi D’artificio

Ore 22.30>23.00 – Dj Set con Dhavid DJ (Electro Pop)

Ore 23.00>00.00 – Dj Set con Ginetto Orlandi & Pasquale 33 (A Pieno Ritmo)

Giovedì 9 maggio

Ore 11.00>00.00 – Apertura Villaggio del Gusto

Ore 12.00>14.00 – Animazione Bambini Amaltea eventi

Ore 17.00>19.00 – Animazione Bambini Amaltea eventi

Ore 19.00>21.00 – Karaoke by Ale&Dani

Ore 21.00>22.00 – Spettacolo acrobatico con Mary Diamondsister

Ore 22.00>22.30 – Fuochi d’artificio

Ore 22.30>00.00 – Dj set con laco & Friends Special Guest: Pheel

Venerdì 10 maggio

Ore 17.00>00.00 – Apertura Villaggio del Giusto

Ore 18.00>21.00 – Cabaret by “I Bastardi della 104” + DJ Set: D.sabile.J Leo Baccarella a cura Associazione

Lezzanzare

Ore 21.00>22.00 – Live con Annarita Peluso e Gianfranco Gabriele

Ore 22.00>22.30 – Dj Set con Dhavid DJ (Electro Pop)

Ore 22.30>00.00 – Dj Set con Gianvito Zonno, Barbarella, Nico Diana (House)

Sabato 11 maggio

Ore 11.00>00.00 – Apertura Villaggio del Giusto aperitivo a cura Associazione LeZZanZare

Ore 11.00 13ra Associazione Le Mare – Di Set anni 80 e 90 con Pasquale 33 e Gianluca Fertigni con gioca

Ore 18.00>20.00 – Barisiadi a cura di Sii Felice sei a Bari

Ore 21.00>22.30 – Live con Denny Music

Ore 20.00>21.00 – DJ Set con Gianluca Ferrigni (Classic House)

Domenica 12 maggio

Ore 22.30>00.00 – DI Set con Nicola Ladisa, Domi Langianese (Classic House)

Ore 11.00>00.00 – Apertura Villaggio del Giusto

aperitivo a cura Associazione LeZZanZare

Ore 11.00>13.00 Una Rotonda sul Mare – Dj Set anni 80 e 90 con Pasquale33 e Gianluca Ferrigni con gioca

Ore 19.00>21.00 – Premiazione Villaggio del Giusto-Premio Pino Tulipani

Ore 21.00>22.00 – Live con Sisters Queen

Ore 22.00>23.00 – DJ Set con Corrado Lezza e Pasquale 33 (Classic House) Ore 23.00>00.00 – DJ Set con Beppe Giannone, Giuclaudio (Classic House)

La Manifestazione vanta i patrocini di Comune di Bari – Assessorato alle Attività Economiche, Basilica

Pontificia di San Nicola di Bari, Camera di Commercio di Bari, Puglia Promozione, Acquedotto Puglise, CNA –

Area Metropolitana di Bari, Slow Food – Condotta di Bari, Federazione Italiana Cuochi – Sezione Associazione Cuochi Baresi, Associazione LeZZanzare, Rete Mordi la Puglia, Rete Birra Artigianale di Puglia, Rete

MondoBirra info, Sii Felice sei a Bari.

Main Sponsor: CAB – Centro Assistenza Bollette, Consulenza Aziendale alle PMI, SistemaGroup.net

Consulenza Aziendale.

Partner Tecnici: TDS Group, Istituto di Vigilanza La Notturna, Magistro&Creativi Associati, Eddycart, Ben srl, Roberto Lavemicocca Group, Amexa srls, Mebiport e ApuliArt Project. Acqua Ufficiale: Acqua Orsini, Caffè Ufficiale: Caffè Saicaf, Assicurazione Ufficiale: Allianz Agenzia di Bari Claudio Comunale

Event Partner: Giorgio Griffa Management – Amaltea Eventi

E’ attivo l’hastag #vdg2024 e sarà possibile seguire gli aggiornamenti dell’evento sulla pagina facebook ed istagram “Villaggio del Gusto” e sul sito internet www.villaggio-del-gusto.it.