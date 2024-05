A Toritto una nuova area mercatale: venerdì l’inaugurazione

Un lavoro costante che si è concluso con l’assegnazione dei posteggi agli ambulanti del mercato settimanale di Toritto che, a decorrere da venerdì 3 maggio 2024, saranno trasferiti nella nuova area polifunzionale attrezzata ubicata tra via Favaro, via Palo Vecchia e via dott. A. Scarangella.

Una nuova location pronta ad accogliere cittadini e operatori commerciali. L’appuntamento è dunque fissato per le ore 8,00 di venerdì 3 maggio pe l’inaugurazione dell’area attrezzata, in concomitanza con lo svolgimento del mercato. La nuova area mercatale sostituirà quella precedentemente utilizzata (ex Strada statale 96) e rappresenta un contesto più idoneo ed organizzato per le attività commerciali, con servizi igienici e un miglior approvvigionamento idrico, nonché una migliore viabilità e sicurezza stradale. Un trasferimento temporaneo, in attesa dell’adozione del nuovo Documento Strategico del Commercio e nelle more del completamento delle procedure per il trasferimento definitivo.

“Si tratta di un importante intervento – ha commentato il sindaco Dino Rotunno – volto a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e a potenziare i servizi collettivi nella nostra comunità.

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione del nostro territorio e la creazione di spazi polifunzionali. Ringrazio pertanto gli uffici comunali competenti che hanno lavorato in maniera egregia per raggiungere gli obiettivi prefissati. Un ringraziamento particolare, infine, va a tutti gli operatori commerciali e ai rappresentati sindacali di settore che hanno contribuito, in piena sinergia con l’Amministrazione, per realizzare questo importante progetto che certamente porterà benefici tangibili per tutta la nostra comunità”.