Bari, attraversa passaggio a livello e sfonda sbarre: traffico in tilt

Un uomo avrebbe attraversato il passaggio a livello in zona Santa Caterina in corsa mentre le sbarre si stavano abbassando. L’auto, secondo le prime ricostruzioni, ha quindi causato la caduta prima dell’una e poi dell’altra sbarra. Ma non è tutto: è stato urtato un mezzo fermo in coda. Sul posto è intervenuta la polizia locale che sta cercando l’uomo alla guida del veicolo. Il traffico è intenso al momento all’altezza del passaggio a livello con intersezione strada Massimi Losacco. La polizia invita a prevedere percorsi alternativi.

(notizia in aggiornamento) (foto repertorio)