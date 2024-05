Bari, domani temporali e schiarite. Da sabato cielo sereno

Tanta pioggia e temporali. Sono queste, in sintesi, le previsioni di oggi e domani in Italia secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Dopo di che la pressione tornerà ad aumentare regalando un weekend in gran parte stabile. “Oggi – afferma – sarà probabilmente la giornata più instabile della settimana dato che le precipitazioni potranno riguardare gran parte delle regioni. Saranno meno frequenti e alternate a maggiori spazi soleggiati sui settori centro-meridionali adriatici e sulle Isole Maggiori. Non mancheranno i temporali con locali grandinate, mentre la neve scenderà soltanto a quote medio-alte sulle Alpi e dai 1600 metri sugli Appennini”.

Venerdì 3 Maggio: giornata caratterizzata da temporali e schiarite, minima 11°C, massima 19°C. Nel dettaglio: cielo poco nuvoloso o velato al mattino, temporale al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 19°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 6 sarà di 11°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 1940m alle ore 12 e la quota neve minima sarà 1720m alle ore 20. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità tra 24km/h e 29km/h.

Sabato 4 Maggio: giornata prevalentemente serena, temperatura minima di 10°C e massima di 20°C. In particolare avremo cielo poco nuvoloso o velato al mattino, cielo sereno al pomeriggio, cielo poco nuvoloso alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 20°C, la minima di 10°C alle ore 6. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 19km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Nord-Nord-Ovest con intensità di circa 19km/h, deboli da Ovest-Nord-Ovest alla sera con intensità di circa 4km/h.