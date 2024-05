Bari, in via Silvestri al San Paolo la “Sala parto” dei cinghiali

Ci sono tre cinghiali, due dei quali hanno da poco partorito. Siamo al San Paolo, in particolare in via Francesco Eugenio Silvestri, nei pressi dell’ospedale. A denunciarlo sono i cittadini sempre più preoccupati per il numero di cinghiali che vive ormai sul territorio. La denuncia è stata effettuata sulla pagina “La voce del San Paolo”. “Questa mattina abbiamo parlato dell’aumento della presenza dei cinghiali – hanno scritto – questo (riferendosi alla foto) in Via Francesco Eugenio silvestri, sembra la sala parto cinghiali. E STAMECE”, hanno concluso.

Parole a cui fanno eco quelle di altri cittadini. “Hanno fatto bene a partorire vicino l’ospedale – ha commentato ironicamente una residente – cosi se ci fossero state delle complicazioni si trovavano già nei paraggi! Auguri alle neo mamme. Non ci avevano avvisato nemmeno quando hanno fatto il baby shower. È stata una bella sorpresa vederle già mamme”, ha concluso. “Sono pericolosi – ha evidenziato un’altra – mio marito a passeggio con il cane è stato assalito da cinghiali con i cuccioli. Risultato? Un grosso ematoma alla natica. Bene com’è andata”, conclude. Ma non tutti la pensano allo stesso modo. Secondo altri cittadini i cinghiali fanno parte del territorio e andrebbero difesi. “Sono le persone a dare fastidio – evidenzia un cittadino – se vivevate in Australia dovevate sempre segnalare”.

Foto Giuseppe Giaquinto da La Voce del San Paolo