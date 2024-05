Nuova allerta gialla per maltempo in Puglia, in arrivo temporali

Ancora nessuna tregua dal maltempo in Puglia nella quale, secondo quanto emerso dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile, è prevista allerta gialla. In particolare, già a partire da oggi, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro – settentrionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia centrale. Allerta meteo anche per domani, in particolare a partire dalle ore 8 e per le successive 12 ore sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati fino a puntualmente moderati.