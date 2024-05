Puglia, al via lavori adeguamento statale 16 nel Foggiano

Al via i lavori di adeguamento della statale 16 nel Foggiano. Questa mattina Anas (Società del Polo infrastrutturale del Gruppo Fs Italiane) ha infatti consegnato all’impresa esecutrice “R.T.I Vittadello S.p.A. (mandataria) – Di Vincenzo Dino &Co s.p.a., Paving Technology s.r.l.” i lavori per l’adeguamento della strada statale 16 “Adriatica” nel tratto compreso tra i comuni di San Severo e Foggia, un progetto fortemente voluto dalle Istituzioni locali presenti sul posto.

L’intervento riguarda il miglioramento delle condizioni di sicurezza e dei livelli di servizio della statale Adriatica tra il km 651,000 (allaccio tangenziale di S. Severo) e il Km 670,500 (allaccio con la tangenziale di Foggia) per uno sviluppo complessivo di circa 22,5 km. Il progetto prevede l’adeguamento alla categoria C1 della sede stradale, la realizzazione delle banchine, la messa in opera delle barriere di sicurezza e l’ottimizzazione delle condotte idrauliche. Di seguito, si procederà alla realizzazione delle viabilità di servizio e delle complanari che avranno la finalità di servire gli accessi privati e di assorbire il traffico “lento” costituito da mezzi agricoli e pesanti. Il completamento è previsto in tre anni. Per la realizzazione delle opere è stato nominato un Commissario Straordinario, nella persona dell’ing. Vincenzo Marzi, Responsabile della Struttura Territoriale Anas Puglia, per consentire la semplificazione procedurale e l’attuazione dell’iter autorizzativo e progettuale in tempi ridotti.

Alla consegna sono intervenuti: il cicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Debora Ciliento, il Sindaco di Foggia Maria Aida Tatiana Episcopo, il sindaco di San Severo Francesco Miglio, e la Responsabile Nuove Opere Anas Puglia Francesca Maria Marranchelli.

