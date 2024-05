Bari, addio a Savino Lasorsa: ex presidente Amtab e Stp

Addio a Savino Lasorsa, 70enne, ex presidente dell’Amtab e della Stp, da sempre attivo in politica. Nella sua storia si ricordano sostegni a Democrazia Cristiana, Partito Popolare Italiano, Unione di Centro, Margherita e Primavera in Movimento e Io Sud. Nato a Giovinazzo, è stato nominato alla guida dell’Amtab dall’allora sindaco Michele Emiliano. Sotto di lui e dell’allora assessore Antonio Decaro sono partiti i park and ride mentre quando era alla guida della Stp ha rilanciato il servizio Discobus.