Bari, Japigia soffocata dai cantieri, caos traffico: lunghe code

Caos traffico a Japigia. Da mesi il quartiere vive in un continuo disagio a causa dei cantieri del Comune e dei sottoservizi. L’ultimo sta creando non pochi problemi agli automobilisti. Le lunghe code sono causate dalla chiusura al transito su viale Japigia, tra via Archita e via Pitagora. Chiusura che sta causando problemi in entrata e in uscita per il quartiere. In foto la situazione di questa mattina sul ponte di via Di Vagno: altri lavori sono in corso in via Caldarola.