Cittadella – Bari: la storia, le curiosità e i precedenti

Archiviato il pareggio ottenuto in rimonta contro il Parma, il Bari fa visita al Cittadella. La squadra veneta è reduce dalla sconfitta di misura in casa del Como. Cittadella Bari, gara valevole per la trentasettesima giornata del campionato di serie B, si giocherà domenica 5 maggio con fischio d’inizio alle ore 15.

L’AVVERSARIO – L’Associazione Sportiva Cittadella, meglio nota come Cittadella, è una società calcistica italiana con sede a Cittadella fondata nel 1973 dopo la fusione di due club preesistenti. Dal 2000 al 2004 recò la denominazione Cittadella Padova.

Il club veneto, vanta 17 partecipazioni al campionato di Serie B, categoria in cui ha esordito nella stagione sportiva 2000-2001 e in cui il miglior piazzamento della squadra è il quinto posto, raggiunto nella stagione 2019-2020. Nelle stagioni 2018-2019 e 2020-2021 il club è giunto a disputare la finale dei play-off per la promozione in Serie A.

La storia del club è strettamente legata a quella della famiglia Gabrielli, gruppo imprenditoriale veneto attivo nel settore siderurgico, che ne detiene la proprietà fin dalla fondazione e ne ha finanziato il progressivo sviluppo, conducendola in poco tempo dal dilettantismo al professionismo.

I PRECEDENTI – I precedenti tra Cittadella e Bari sono 20 con 9 vittorie dei galletti, 8 pareggi e 3 affermazioni dei granata. In Veneto si sono disputati 10 incontri e il bilancio vede avanti i padroni di casa con 3 successi, 5 sono stati i pareggi e 2 le vittorie pugliesi.

Cittadella e Bari si sono affrontate l’ultima volta nello scorso torneo, l’8 dicembre 2022: i galletti si imposero per 3-0 grazie alle reti di Scheidler, Folorunsho e Maita.

I DOPPI EX – Sono diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie: Karim Laribi, Marco Esposito, Riccardo Meggiorini, Alessandro Sgrigna, Massimiliano Busellato, Massimo Ganci, Mattia Montini, Andrea Milani, Antimo Iunco, Robert Maah, Alessio Sestu e Jonathan Rossini.

EX DEL MATCH: Davide Diaw nel Bari.

Tra i tecnici menzioniamo Carlo Perrone che ha guidato il settore giovanile della società granata, ma anche Gianni Rossi dal 1991 al 1194 alla guida del ‘Citta’. E come dimenticare Rolando Maran? Ben cinque anni al Cittadella ed uno al Bari.

PROBABILI FORMAZIONI:

CITTADELLA: Kastrati, Angeli, Pavan, Sottil, Carissoni, Amatucci, Branca, Vita, Tessiore, Pittarello, Magrassi. Allenatore Gorini

BARI: Pissardo, Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci, Maita, Lulic, Kallon, Aramu, Sibilli, Nasti. Allenatore Giampaolo

Arbitrerà la gara il signor Maurizio Mariani della sezione arbitrale di Aprilia. Gli assistenti saranno Daniele Bindoni della sezione di Venezia e Filippo Valeriani della sezione di Ravenna. Quarto ufficiale sarà Mauro Gangi della sezione di Enna, mentre al VAR ci sarà Matteo Gariglio (Pinerolo), coadiuvato dall’ AVAR Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

Foto Ssc Bari