Elezioni europee, ecco i capolista big della politica

Alle prossime Europee scenderanno in campo numerosi big di partito, come la premier Giorgia Meloni per Fdi, il vicepremier Antonio Tajani per Fi, la segretaria del Pd Elly Schlein e quello di Azione, Carlo Calenda, Michele Santoro per la sua lista “Pace terra e dignità” e Cateno De Luca per Libertà. E poi qualche esordio in politica e qualche ritorno.

-Fratelli d’Italia: capolista Giorgia Meloni ovunque.

-Lega: Silvia Sardone al Nord ovest; Paolo Borchia al Nord est; il generale Roberto Vannacci al Centro e al Sud; Annalisa Tardino nelle Isole.

-Forza Italia: Antonio Tajani ovunque salvo le Isole dove c’è Caterina Chinnici.

-Azione: Carlo Calenda è capolista ovunque tranne che nel Nord ovest dove c’è Elena Bonetti.

-Stati Uniti d’Europa: Emma Bonino sarà capolista a Nord ovest, Gian Domenico Caiazza al Centro, il segretario del Psi Enzo Maraio al sud. Al Nord est il capolista sarà il leader liberal democratico scozzese Graham Watson, nelle isole la militante radicale Rita Bernardini.

-Pd: Elly Schlein capolista al centro e nelle Isole, Lucia Annunziata al Sud, Stefano Bonaccini al Nord est, Cecilia Strada al Nord ovest.

-M5s: Maria Angela Danzì al Nord ovest, Sabrina Pignedoli al Nord est, Carolina Morace al Centro, Pasquale Tridico al Sud, Giuseppe Antoci nelle Isole.

-Avs: Ilaria Salis nel Nord ovest, Cristina Guarda nel Nord est, Ignazio Marino al Centro, Domenico Lucano al Sud, Leoluca Orlando nelle Isole.

-Pace terra e dignità: Michele Santoro ovunque.

-Libertà: ticket ovunque di Cateno De Luca e Laura Castelli.