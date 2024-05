Foto di Romito a faccia in giù: “Azioni legali contro attacchi social”

“Tutto quello che riusciremo ad ottenere dai risarcimenti per azioni legali contro questi comportamenti sarà devoluto alle associazioni che combattono il cyber bullismo. Non ho apprezzato il silenzio del centrosinistra, mi sarei aspettato solidarietà. Sono toni vergognosi”. Lo ha detto il candidato sindaco di Bari del centrodestra, Fabio Romito, dopo l’episodio di ieri: una foto su facebook di alcuni ragazzi di Gioventù Nazionale Bari con Romito è stata manipolata e capovolta, inneggiando a piazzale Loreto.

“Deve essere una campagna elettorale fondata sul rispetto e i contenuti – ha aggiunto – non è tollerabile che si utilizzino e si evochino momenti tragici di questo Paese per paragonare ragazzi di 16 e 17 anni a chi è stato appeso e impiccato a testa in giù. Questo è stato fatto, questo è uno dei metodi che viene utilizzato per vilipendere giovani e meno giovani del centrodestra”.

“Non posso tollerare l’odio social – ha concluso – perché io ho le spalle larghe, mi è successo molte volte di subire attacchi violenti, ma devo salvaguardare tutti quei ragazzi che fanno campagna elettorale per la prima volta e che non devono avere timori”.