Sciopero Usb in Puglia, possibili disagi per le Fal

Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane lunedì 6 maggio: le organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato di Puglia e di Basilicata hanno comunicato l’adesione allo sciopero nazionale di ventiquattro ore del settore Trasporto Pubblico Locale, proclamato dall’Organizzazione Sindacale USB LP “per mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori 2024-2027”.

Si specifica che l’Usb di Basilicata, con propria nota del 30.04.2024, a causa di un involontario ritardo nella comunicazione, in mancanza dei termini minimi di preavviso, ha ritirato l’adesione allo sciopero.