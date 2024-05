Elezioni a Bari, Forza Italia: “Dalle partecipate alle candidature”

“Nonostante i recenti scandali, le «porte girevoli» per i fedeli del centrosinistra cittadino non si fermano e il viavai nelle partecipate comunali prosegue vertiginosamente”. La denuncia è di Forza Italia Bari. “È di queste ore la notizia delle dimissioni dal vertice di Amgas/Retegas Spa di Diego De Marzo, dal 2021 presidente del Consiglio di amministrazione dell’azienda controllata al 100% dal Comune di Bari. Un passo indietro volontario. Ma solo per farne due in avanti. De Marzo, infatti, è pronto a correre alle prossime elezioni amministrative come candidato consigliere comunale in una lista a sostegno del candidato sindaco Vito Leccese – si legge nella nota – Forza Italia Bari ritiene inaccettabile e deprecabile l’abitudine di svolgere funzioni importanti in aziende partecipate e, un minuto dopo, di candidarsi a cariche elettive (o viceversa). Simili commistioni tra attività amministrative, economiche e politiche sono pericolose e gravi, perché alimentano il rischio di rapporti basati su clientelismi e conflitti di interesse, a discapito dell’interesse generale di tutti i cittadini e a dispetto del ruolo super partes che dovrebbero garantire l’amministrazione e le sue società pubbliche partecipate. Ciò vale tanto più per chi, in queste realtà, svolge o ha svolto attività di supervisione e alto controllo: De Marzo, ad esempio, prima di diventare il numero uno di Amgas, è stato fino al 2019 anche componente del Nucleo di valutazione dei dirigenti nell’ente Città Metropolitana di Bari”.