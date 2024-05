Elezioni a Bari, Romito: “Faremo nuovi parcheggi interrati”

Igiene urbana, parcheggi, piste ciclabili. Sono alcuni dei temi posti dal Comitato dei residenti di San Cataldo, 250 iscritti, che hanno iniziato gli incontri con i candidati, incontrando Fabio Romito, candidato sindaco di centrodestra, per conoscere i loro programmi. Ad intervenire per primo, i bambini, che si sono lamentati delle deiezioni canine, e della scarsa sicurezza delle piste ciclabili light. Incrementare i vigili ambientali, mappando i quartieri, il numero dei contenitori dedicati, e realizzando tre aree per lo sgambamento dei cani, in ogni quartiere, sono alcuni dei punti del programma del centrodestra, che in risposta, Fabio Romito ha spiegato ai residenti.

“Non servono piste ciclabili che sono spot elettorali, ma una programmazione per realizzarle, dove si possono allargare le sedi stradali, e comunque possano essere sicure e utilizzabili, ha aggiunto Romito. Non ci interessa il “consenso fast food”, ma realizzare cose concrete, ascoltando i cittadini. Il vostro è il vero civismo – ha detto il candidato sindaco – dobbiamo lavorare insieme per la città, che indubbiamente ha fatto tanti passi avanti in questi anni, ma adesso ci vuole una marcia in più, per portare Bari a dimensione delle capitali europee. Serve un cambio di paradigma, che è innanzitutto culturale, ascoltando i cittadini e copiando gli esempi migliori di città simili a Bari, Genova e Valencia. Vale per la raccolta differenziata, per le piste ciclabili, ma anche per i parcheggi, argomento caldo sollevato dai residenti di San Cataldo e San Girolamo. Faremo i parcheggi interrati come quelli realizzati al Policlinico e in piazza Cesare Battisti, e per questo c’è già al lavoro un pool di esperti, che individuerà le aree, nell’ambito di un piano organico della mobilità”.