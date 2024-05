Incidente sul lavoro a Brindisi, morto operaio

Non c’è stato nulla da fare per un 46enne di Latiano morto questa notte in seguito a un incidente sul lavoro verificatosi all’interno di un zuccherificio a Brindisi. Secondo quanto emerso l’uomo era impegnato sul posto per conto di una ditta esterna e stava effettuando alcune attività di manutenzione sull’impianto quando il nastro gli avrebbe tranciato un braccio provocando una grave emorragia. Le cause dell’incidente, avvenuto dopo la mezzanotte nello stabilimento che si trova sulla strada per Fiume Piccolo, sono ancora in fase di accertamento. L’allarme è stato lanciato dai colleghi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, gli ispettori dello Spesal e la Polizia. Sul caso è stato informato anche il pm di turno che ha aperto un’inchiesta. Ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari giunti sul posto è stato vano. L’impianto è stato sequestrato.