Matteo Salvini annuncia: “Sarò a Bari con Vannacci”

“Potrebbe esserci…sì, sì, su 3 preferenze un milanese ci sarà, per orgoglio cittadino” e poi “il generale più lo conosco e più mi piace. Con tre preferenze ognuno può scegliere tanti profili diversi”. Così il leader della Lega Matteo Salvini a Como, dove sta presentando il suo libro, replicando a chi chiedeva se alle Europee voterà anche il generale. Con Roberto Vannacci “saremo insieme a Bari, poi sicuramente prima della fine della campagna elettorale penso torneremo insieme a Roma e Milano e poi lo accompagnerò a Bruxelles” ha aggiunto Salvini, convinto che i malumori interni sulla sua candidatura siano “più che altro giornalistici. Il 9 giugno decidono gli italiani e sono convinto che Vannacci prenderà una marea di voti”. “Poi nelle liste della Lega ci sono decidine di uomini e donne in gambissima, è il bello della democrazia – ha concluso -. Per me avere un generale che ha combattuto in Iraq e Afghanistan per l’Italia è un orgoglio. Vannacci ci darà una mano a cambiare”.