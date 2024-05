Picchia compagna con mazza, arrestato 37enne nel Tarantino

Picchia la compagna con la mazza e tenta di ferire con un coltello la suocera. Per questa ragione, un uomo di 37 anni, di Manduria, in provincia di Taranto, è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo, presumibilmente in stato di alterazione in seguito all’assunzione di droghe, secondo quanto emerso, avrebbe colpito più volte alla testa la compagna.

La donna, secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, sarebbe riuscita a rifugiarsi nel bagno dell’abitazione. La porta è stata però danneggiata dall’uomo che ha tentato di sfondarla. Secondo quanto raccontato dalla vittima, al rientro della madre nell’appartamento, l’uomo ha tentato di colpire quest’ultima all’addome con un coltello da cucina. La compagna ha quindi tentato di uscire dalla camera in cui si trovava per aiutare la mamma, ma è stata fermata dall’uomo che ha chiuso la porta bloccandole la gamba e procurandole altre ferite. Il 37enne ha anche danneggiato le finestre dell’abitazione mandandole in frantumi. È stata la suocera a contattare il 112 per chiedere l’intervento dei carabinieri giunti poi sul posto. Le due donne sono state accompagnate al pronto soccorso, mentre l’uomo è stato portato in carcere.