Turismo, dalla magia del Barocco ai vicoli: ecco Lecce

Dalla magia del Barocco alle atmosfere dei vicoli, sino al mare non lontano dal centro cittadino. Siamo a Lecce, città situata in Puglia, in particolare in Salento, nota anche come la “Firenze del Sud”, un luogo che incanta e affascina, catturando il cuore di chiunque abbia il privilegio di visitarla. Situata nell’entroterra salentino, questa perla dell’arte barocca promette emozioni intense e indimenticabili ad ogni passo.

Dalle atmosfere suggestive dei vicoli all’arte



Appena si varca la soglia della città, ci si immerge in un’atmosfera magica e suggestiva. I vicoli e i palazzi antichi dalle facciate ornate di decorazioni barocche narrano storie millenarie. Situata nel cuore del Salento, questa città incanta i visitatori con la sua ricca storia, la sua architettura barocca mozzafiato e la sua deliziosa cucina i cui odori fanno compagnia lungo ogni vicolo. Perdersi nelle strette stradine lastricate del centro storico di Lecce è un’esperienza indimenticabile. Qui non solo si potranno ammirare chiese, palazzi storici e cortili nascosti, o semplicemente passeggiare tra le botteghe artigiane e i bar o locali tipici, ma sarà anche possibile, come già evidenziato, lasciarsi trasportare dagli odori per assaporare le prelibatezze culinarie, tra queste i famosi “pasticciotti”, dolci tipici leccesi.

Da piazza del Duomo all’anfiteatro romano



Il cuore pulsante di Lecce, Piazza del Duomo è circondata da alcune delle più belle opere architettoniche della città. Qui sarà possibile ammirare la magnifica facciata della Basilica di Santa Croce, un capolavoro del barocco leccese, e il maestoso campanile della Cattedrale di Santa Maria Assunta. Altri luoghi da non perdere sono il Palazzo del Seminario e il Palazzo Vescovile, che aggiungono ulteriore grandezza a questa piazza iconica. Nascosto nel cuore della città vecchia, c’è poi l’Anfiteatro Romano. Si tratta di una testimonianza del passato glorioso di Lecce. Costruito nel II secolo d.C., questo antico anfiteatro è uno dei meglio conservati del suo genere in tutto il Sud Italia. Oggi, i visitatori possono passeggiare lungo i suoi gradini e immaginare lo spettacolo dei combattimenti tra gladiatori che un tempo si svolgevano qui.

Dalla magia delle “Porte” al castello



Le antiche porte di Lecce, Porta Napoli e Porta Rudiae, sono due gioielli architettonici che testimoniano l’importanza strategica della città nel corso dei secoli. Entrambe risalgono al XVI secolo e rappresentano le principali vie di accesso alla città vecchia. Un giro lungo le mura cittadine ti permetterà di ammirare queste imponenti strutture e di immergerti completamente nella storia di Lecce. Situato nel cuore della città nuova, da non perdere c’è anche il Castello di Carlo V è un’imponente fortezza costruita nel XVI secolo per difendere la città dalle incursioni nemiche. Oggi, il castello ospita mostre d’arte ed eventi culturali, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare la sua storia affascinante e di godere di splendide vedute panoramiche sulla città.

La natura oltre il caos della città



Non solo vicoli, città e arte. Non poco lontano da Lecce, oltre alle spiagge cristalline, c’è anche il Parco Naturale Regionale Bosco e Paludi di Rauccio che offrono un’oasi di tranquillità e bellezza naturale a pochi chilometri dal centro cittadino. Qui sarà possibile effettuare escursioni tra boschi di lecci secolari, esplorare antiche grotte e ammirare una ricca varietà di flora e fauna. Il consiglio, per quanto riguarda Lecce e zone limitrofe, è quello di “perdersi”, sia passeggiando tra i vicoli, sia non avendo paura di esplorare oltre i confini della città avendo così modo di immergersi totalmente nella natura incontaminata e nei paesini da cartolina che contraddistinguono il territorio.

Foto Freepik