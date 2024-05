Bari, col freno a mano tirato: 1-1 al “Tombolato”

Continua l’astinenza da vittorie del Bari. Contro il Cittadella arriva il diciassettesimo pareggio stagionale. Nonostante la necessità assoluta di punti, le occasioni migliori le ha costruite la squadra di Gorini. Intanto, dagli altri campi, non arrivano risultati positivi per i biancorossi: lo Spezia pareggia al ‘Marulla’ di Cosenza. Ma anche l’Ascoli strappa un punto sul campo del Palermo. Vince la Ternana in casa contro il Catanzaro. La strada verso la salvezza è sempre più in salita.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Cittadella, il tecnico del Bari Federico Giampaolo, recupera Maiello e Puscas, ma deve rinunciare ad Edjouma per un problema al ginocchio. Assenti anche Diaw, Koutsoupias e lo squalificato Bellomo. L’allenatore abruzzese rivoluziona la formazione e schiera i suoi con il modulo 4-3-1-2: Dorval è preferito a Pucino, mentre a centrocampo spazio a Lulic, Benali, Maita e Acampora, con quest’ultimo schierato dietro le due punte Sibilli e Nasti. Nel Cittadella, il tecnico Gorini si affida al modulo 3-5-2: in porta c’è Kastrati, spazio al talento del giovane barlettano Claudio Cassano che affianca l’attaccante Pittarello.

PRIMO TEMPO: La prima conclusione del match è del Cittadella al minuto 4 : Carriero scalda le mani a Pissardo con un tiro poco pretenzioso da fuori area. Padroni di casa in vantaggio al minuto 6 con Pittarello che gela Pissardo con un sinistro di prima intenzione. I galletti pareggiano al minuto 16 con Nasti che trafigge Kastrati dopo un recupero palla di Acampora, su passaggio errato di Cassano. Miracolo di Pissardo al minuto 21: l’estremo difensore biancorosso è abilissimo nel mettere in corner un tentativo di autogol di Ricci. Il Bari perde Maita per infortunio al minuto 23, al suo posto Achik. Al minuto 26 Cassano serve Pittarello che prova ad infilare nuovamente Pissardo, ma il portiere del Bari è bravissimo nel deviare in corner la conclusione di punta dell’attaccante granata. Si rivede la squadra ospite al minuto 39 con un tiro di Achik deviato in corner. Grande intervento di Kastrati al minuto 40: il portiere albanese nega la rete a Sibilli con un grande riflesso, su tocco ravvicinato dell’ex calciatore del Pisa. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 1-1.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio nel Cittadella: fuori Sottini dentro Magrassi. Bari vicino al gol al minuto 48 con Achik che approfitta di un’uscita a vuoto di Kastrati, ma Pavan salva sulla linea il tentativo di pallonetto dell’esterno marocchino. Cambio nel Bari al minuto 59: fuori Lulic dentro Puscas. Chance per il Cittadella al minuto 70 con Pittarello che calcia alto da buona posizione. La squadra di Gorini si divora il gol del raddoppio al minuto 78 con Rizza che calcia fuori a pochi passi da Pissardo. Altri cambi per Giampaolo al minuto 80: fuori Di Cesare e Acampora, dentro Matino e Kallon. Nuova occasione per i padroni di casa al minuto 86 con Mastrantonio che calcia alto. Achik si mette in proprio al minuto 89: salta due avversari e calcia di poco fuori. Il Cittadella va in rete con Magrassi al minuto 90, ma l’attaccante è in netto fuorigioco. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Mariani. Cittadella – Bari edizione 2023/24 è storia. Allo stadio ” Pier Cesare Tombolato” termina 1-1.

PAGELLE: Pissardo è una saracinesca. Di Cesare & Vicari, giornata “No”.

Pissardo 7, Dorval 4,5, Di Cesare 5 (80′ Matino sv), Vicari 4,5, Ricci 5,5, Maita 6 (23′ Achik 6), Benali 6, Lulic 5,5 (59′ Puscas 5,5), Acampora 6 (80′ Kallon sv), Sibilli 5, Nasti 6,5

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 1

Marcatori: 6′ Pittarello 16′ Nasti

Ammoniti: Giraudo, Ricci

Espulso: nessuno

Tiri in porta: 3 – 3

Corner: 5 – 4

Spettatori: 4.296 (1.828 abb; 890 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

CITTADELLA: Kastrati, Angeli, Sottini, Amatucci, Cassano, Pittarello, Vita (c), Tessiore, Carriero, Pavan, Giraudo

Panchina: Veneran, Maniero, Salvi, Mastrantonio, Pandolfi, Magrassi, Saggionetto, Branca, Danzi, Rizza, Maistrello, Cecchetto

BARI: Pissardo, Dorval, Di Cesare (C), Vicari, Ricci, Maita, Benali, Luliç, Acampora, Sibilli, Nasti

Panchina: Brenno, Matino, Achik, Maiello, Guiebre, Zuzek, Pucino, Colangiuli, Puscas, Aramu, Morachioli, Kallon

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Maurizio Mariani della sezione arbitrale di Aprilia. Assistenti: Daniele Bindoni della sezione di Venezia e Filippo Valeriani della sezione di Ravenna. Quarto ufficiale: Mauro Gangi della sezione di Enna. VAR: Matteo Gariglio (Pinerolo), coadiuvato dall’ AVAR Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

