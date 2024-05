Bari, rifiuti fuori orario e discariche a cielo aperto: mille multe

Sono state 1009 le multe emesse dalla polizia locale nei confronti di chi non ha rispettato le regole della differenziata o ha gettato i rifiuti fuori orario, in quattro mesi, dal primo gennaio al 20 aprile 2024. La maggior parte delle multe ha riguardato immondizia gettata senza rispettare gli orari previsti (409 sanzioni), residenti di altri comuni che hanno portato l’immondizia a Bari (190 multe), le discariche a cielo aperto (131) e la mancata raccolta differenziata (116). Ci sono state 21 persone scoperte a non effettuare il porta a porta in zona San Paolo e altre 25 invece a Carbonara, Ceglie e Loseto, 43 persone scoperte a gettare carte o sigarette per strada, 2 ad orinare in luoghi pubblici. In totale sono state 13 le persone denunciate per illecita gestione dei rifiuti.