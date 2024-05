Bari si prepara a San Nicola: tutto il programma della sagra di maggio

A Bari è tutto pronto per San Nicola. La festa entra nel vivo il 6 maggio con attività di animazione nella città vecchia per ricordare lo sbarco dei marinai e i festeggiamenti che accompagnarono la consegna delle ossa del Santo. Il corteo dei marinai, composto da attori e figuranti, partendo dal molo attraverserà vicoli e corti di Bari vecchia con lo scopo di comunicare agli abitanti della città lo svolgimento del corteo storico nel giorno successivo.

Gli appuntamenti del 7 maggio inizieranno con la processione con il quadro del Santo (da baia San Giorgio) che sarà trasportato dal motopeschereccio “Domenica Madre”: una delegazione del corteo presenzierà all’imbarco della sacra icona nicolaiana e allo stesso modo accoglierà il quadro del Santo allo sbarco presso il molo di San Nicola da dove, attraversando i vicoli della città vecchia, condurrà l’icona fino a piazza Federico II di Svevia, punto di partenza del corteo. La cui direzione artistica è stata affidata a Raffaello Fusaro, regista, autore e performer barese diplomato all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di Roma, con all’attivo reading e performance letterarie in Italia e all’estero. Ad occuparsi dell’organizzazione l’Ati composta da Doc Servizi soc. coop., Pooya srl e Password srl . Il corteo vedrà poi due momenti promossi dall’associazione ResExtensa con la direzione artistica di Elisa Barucchieri: uno di danza aerea in piazza Libertà e un altro itinerante che accompagnerà tutto il percorso del corteo con il volo di saluto al passaggio della caravella.

La festa continuerà l’8 maggio con l’arrivo dei pellegrini e le celebrazioni sin dall’alba. Alle 10 ci sarà la messa al molo San Nicola, celebrata dall’arcivescovo, monsignor Giuseppe Satriano. Seguirà l’imbarco della statua in mare sul motopeschereccio “Nuova Chiara”. Che rientrerà nel tardo pomeriggio per poi raggiungere in processione piazza del Ferrarese. Alle 22 spettacolo pirotecnico. Ed infine il 9 maggio si terrà il tradizionale prelievo della Sacra Manna dopo la messa delle 18 in Basilica. Alle 22 l’ultimo spettacolo pirotecnico.

I divieti:

Il giorno 6 maggio 2024:

dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sul lung.re Imp. Augusto, comprese le stradine che adducono alla Città Vecchia (eccetto gli operatori commerciali autorizzati per la Sagra e Fiera di San Nicola);

dalle ore 19.00 alle ore 22.00, al passaggio della “RIEVOCAZIONE DELLO SBARCO E DELLA CONSEGNA DELLE OSSA DI SAN NICOLA”, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

molo S. Antonio, piazza Mercantile, via Fragigena, strada Palazzo di Città, vico Gesuiti, strada dei Gesuiti, strada S. Totaro, piazzetta Sant’Anselmo, piazza S. Marco, strada S. Marco, via Carmine, strada delle Crociate, piazzetta 62 Marinai, strada Santo Spirito, strada Martinez, strada Santa Maria del Buonconsiglio, piazza S. Pietro, strada S. Teresa delle Donne, largo Ospedale Civile, via Pier l’Eremita, strada S. Chiara, strada Tresca, strada Dietro Tresca, strada Carmine, via Tancredi, strada Arco della Neve, piazza dell’Odegitria, strada dei Dottula, strada Bianchi Dottula, largo Albicocca, strada Casamassimi, strada Tresca Vecchia, piazza Chiurlia, via Roberto il Guiscardo, strada de’ Gironda, Chiesa di S. Michele; IV.

Il giorno 7 maggio 2024:

dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

via S. Francesco d’Assisi; piazza Garibaldi, tratto con senso di marcia da largo Nitti Valentini a via Bonazzi; via Carducci, tratto compreso tra via G. Murat e via S. Francesco d’Assisi; via Napoli, tratto compreso tra via Bonazzi e via S. Francesco d’Assisi.

Di seguito si rende noto lo svolgimento del “CORTEO STORICO”: dalle ore 20.30, il percorso interessato è il seguente: piazza Federico II di Svevia, via S. Francesco d’Assisi, piazza Garibaldi, c.so Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lung.re Imp. Augusto, arco S. Nicola, largo Urbano II, piazza S. Nicola.

Il giorno 8 maggio 2024:

dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

piazza San Nicola; largo Urbano II; corte del Catapano; via Palazzo di Città; lung.re Imp. Augusto; piazzale IV Novembre; c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via De Rossi; piazza della Libertà; piazza Massari, carreggiata con direzione di marcia da c.so Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia; piazza Federico II di Svevia; via Boemondo; strada Palazzo dell’Intendenza; via B. Petrone; via Villari; via De Rossi, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II; via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni; via Cairoli, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II; via Roberto da Bari, tratto compreso tra via A. Gimma e via Piccinni; via Andrea da Bari tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni; via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e c.so Vittorio Emanuele II; via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via De Rossi;; c.so Cavour, ambo i lati, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate, via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour; via Calefati, tratto compreso tra corso Cavour e via Melo; via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour; via Fiorese; molo S. Nicola; lung.re Di Crollalanza; piazza Eroi del Mare; largo G. Bruno; largo Adua; piazza A. Diaz: gg. lung.re N. Sauro; via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro; via Mele, tratto compreso tra via Matteotti e via Egnatia; via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia; via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro; via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia; via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro; via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia; via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro; via Ragusa, tratto compreso tra via Dalmazia ed il cancello fronte mare (strada chiusa); corso sen. A. De Tullio; c.so Vittorio Veneto, esclusivamente per il tratto complanare compreso tra via Caracciolo e via Oreste.

Il giorno 9 maggio 2024, 1.

dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” (eccetto veicoli autorizzati per la Celebrazione Eucaristica in Basilica di S. Nicola con obbligo di parcheggio in largo Abate Elia) sulle seguenti strade e piazze:

piazza San Nicola; largo Urbano II; corte del Catapano; via Palazzo di Città; e. lung.re Imp. Augusto; piazzale IV Novembre

dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

via Boemondo; c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e piazzale IV Novembre; piazza Libertà; strada Palazzo dell’Intendenza; via B. Petrone; via Roberto da Bari, tratto compreso tra via A. Gimma e via Piccinni; via Andrea da Bari tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni; via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e c.so Vittorio Emanuele II; via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via Cairoli; c.so Cavour, ambo i lati, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate: – nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre); – nel tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre); via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour; via Calefati, tratto compreso tra corso Cavour e via Melo; via Fiorese; n. molo S. Nicola; lung.re Di Crollalanza; piazza Eroi del Mare; largo G. Bruno; largo Adua; piazza A. Diaz: lung.re N. Sauro; via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro; via Mele, tratto compreso tra via Matteotti e via Egnatia; via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia; via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro; via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia; via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro; via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia; via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro; via Ragusa, tratto compreso tra via Dalmazia ed il cancello fronte mare (strada chiusa); corso sen. A. De Tullio.

Agevolazioni per i residenti

In deroga alle vigenti ordinanze in materia di Zona a Sosta Regolamentata (ZSR) e Zona a Traffico Limitato (ZTL) della Città di Bari, dalle ore 00,00 del giorno 6 maggio 2024 alle ore 24,00 del giorno 9 maggio 2024, è consentita la sosta gratuita ai possessori di pass ZSR A, ZSR B, ZSR C, ZSR D e ZTL in tutti gli spazi di sosta ricompresi nella Zona a Sosta Regolamentata, senza limitazione relativa alla sottozona di appartenenza. Dal provvedimento sono escluse le aree cosiddette “a pagamento per tutti”.