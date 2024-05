Bari, sulle t-shirt “Sanda Nicola pensaci tu”. Ed è subito mania

Manuela Lorusso è una commerciante barese. E San Nicola lo porta nel cuore. “Amo la mia città. Il mare. E San Nicola viene dal mare. Il legame che ho con i Santo è forte. Radicato in me e in tutta la mia famiglia. Ogni anno, il 6 dicembre, con mio padre andiamo alla messa che celebra il santo. Il giro attorno alla colonna, le processioni, la cioccolata calda. Tutte tradizioni intoccabili per me che in questa città ci sono nata. Una città che non lascerei mai”. Dalla devozione alla volontà di lasciare un segno del Santo. Prima i gessetti, poi le calamite. Infine le magliette e le felpe. San Nicola ricamato sulle magliette e sulle felpe, assieme alla frase tutta barese “Sanda Nicola pensaci”, è diventato un segno che Lorusso ha deciso di diffondere e di far conoscere a tutti. “San Nicola è il nostro Santo. E’ tutto ciò che è legato a lui dobbiamo tenerlo stretto, come il più prezioso dei tesori. Dalla devozione alle tradizioni”. E non è l’unica commerciante che ha scelto il Santo di Myra come suo protettore. In tutta la città una foto del Santo, o una statua, sono la cornice di molte attività commerciali. Non c’è commerciante che non scelga di farsi proteggere da lui.

Una statuetta, di cartapesta o di ceramica. Ma anche un’icona con fiori sempre freschi o una foto incorniciata. San Nicola è ovunque. Nei negozi di Bari e in particolar modo in quelli del centro storico, dal Santo di Myra. Fortissima la tradizione barese. Ancora di più la venerazione verso un Santo che per le vie del centro storico cadenza la vita di tutti in nome di “San Nicola pensaci tu” che a Bari è uno dei tormentoni più ricorrenti. E San Nicola protettore di pescatori, marinai, farmacisti, bottai, profumieri, ragazze in età da marito, scolari, vittime di errori giudiziari, avvocati, commercianti e mercanti, pensa a tutti. O almeno ci prova. E quando non ci riesce, pazienza. San Nicola resta il simbolo di una città che non smette di crederci.