Cucina, alleata della salute e “antistress”: in tavola la liquirizia

Antiossidante e antinfiammatoria e rimedio antistress, oggi in tavola portiamo la liquirizia. Questa radice dall’aroma intenso è stata utilizzata per secoli come rimedio naturale e come ingrediente in una vasta gamma di piatti, sia dolci che salati. Moltissime le proprietà ad essa correlata che spesso passano in secondo piano in quanto poco utilizzata in cucina. Ma andiamo per gradi.

In primis, la liquirizia contiene una varietà di composti antiossidanti che possono aiutare a combattere lo stress ossidativo nel corpo, riducendo il rischio di malattie croniche. Inoltre, alcuni studi suggeriscono che la liquirizia possa avere effetti antinfiammatori, contribuendo a ridurre l’infiammazione nel corpo e supportando la salute delle vie respiratorie.

Non è finita qui, tradizionalmente, la liquirizia è stata utilizzata per alleviare disturbi gastrointestinali come bruciori di stomaco, indigestione e nausea. Inoltre, alcune ricerche indicano che la liquirizia può influenzare i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, nel corpo, potenzialmente aiutando a gestire lo stress e l’ansia. Infine, gli estratti di liquirizia, hanno dimostrato attività antimicrobiche contro alcuni batteri e funghi, suggerendo un potenziale utilizzo nella prevenzione delle infezioni. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola in maniera differente dal solito.

Salmone alla liquirizia e zenzero



In una ciotola, mescolare il miele, la salsa di soia, lo zenzero grattugiato e l’estratto di liquirizia. Disporre i filetti di salmone su una teglia da forno foderata con carta da forno e spennellare la salsa sopra il salmone. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 15-20 minuti o fino a quando il salmone è cotto. Servire il salmone con una spolverata di scorza di limone grattugiata e un pizzico di sale e pepe, se desiderato.

Risotto con zucca e liquirizia



In una pentola, fate rosolare la cipolla e l’aglio con un po’ d’olio d’oliva fino a quando diventano dorati. Aggiungete la zucca (circa 500 grammi per 4 persone) tagliata a dadini e fate cuocere per circa 10 minuti finché non diventa morbida. Aggiungete il riso nella pentola e fatelo tostare per un paio di minuti. Versate il vino bianco e lasciatelo evaporare, mescolando continuamente. Aggiungete gradualmente il brodo vegetale, un mestolo alla volta, mescolando costantemente e attendendo che il riso assorba il brodo prima di aggiungerne altro. Continuate questo processo per circa 18-20 minuti o fino a quando il riso è cotto ma ancora al dente. Aggiungete l’estratto di liquirizia (circa due cucchiai) e mescolate bene fino a quando è ben incorporato. Aggiungete poi il burro e il formaggio parmigiano grattugiato al risotto e mescolate fino a ottenere una consistenza cremosa. Assaggiate e aggiustate di sale e pepe secondo il vostro gusto. Servite il risotto caldo, guarnendo con una spruzzata di estratto di liquirizia sopra ogni porzione per un tocco finale.

Foto Freepik