“Disconnect Day” , una giornata per essere offline

“Disconnect Day” . Un vero e proprio momento per essere offline. Via cellulari e computer. L’obiettivo dei “Disconnect Day” , organizzati in varie città d’Italia, è proprio quello di passare qualche ora in completa disconnessione, tornare quasi indietro nel tempo a quando l’unico modo per comunicare era effettivamente face to face.

Organizzati dall’Associazione Nazionale Di. Te. (Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo), in collaborazione con i vari Comuni, non puntano a demonizzare la tecnologia, ma a “promuovere una capacità critica, una competenza sull’utilizzo corretto da parte di tutti (scuola, istituzioni, famiglie, giovani) e di aggregare attorno ai temi della socialità, dell’amicizia, del contatto umano, fondamentali specialmente nell’età evolutiva.”

Il primo “Disconnect Day” si è tenuto nel 2019 ad Ancona nel borgo di Corinaldo. L’evento ha previsto incontri, attività e laboratori per adulti e bambini, sparsi nel centro storico della città. Prima di iniziare però ogni partecipante ha dovuto spegnere il proprio telefono o dispositivo e sigillarlo in un’apposita busta consegnata presso uno degli infopoint sparsi in città, in modo da passare almeno tre, quattro ore senza interferenze o distrazioni tecnologiche.

Il secondo evento in Italia, si è invece tenuto lo scorso maggio, dunque nel 2023 a Fabriano, nelle Marche. Anche in questa circostanza, sulle orme del primo evento, dalle 9 alle 20 sparse per la città, attività, incontri e laboratori pensati per partecipanti di tutte le età.

Prossima tappa del “Disconnect Day” sarà invece la città vecchia di Taranto. L’appuntamento è per il prossimo 18 maggio. Previsti per la giornata Talk e laboratori sul benessere digitale, in cui verranno trattate diverse tematiche: l’uso consapevole dei social network, l’identità virtuale, challenge e intelligenza artificiale con la partecipazione di Giuseppe Lavenia, Psicologo, Psicoterapeuta e Divulgatore e Gianluigi Bonanomi, Giornalista e Divulgatore.

Interessante la creazione di laboratori esperienziali: attivazione di un’area “social table” dove i partecipanti, disposti in tavolini da 2, 4 o 8 posti, potranno sperimentarsi in coppia o in gruppo a partire dagli stimoli proposti come tenersi la mano per un minuto, guardarsi negli occhi senza parlare, raccontare liberamente di sé. Durante l’evento sarà possibile anche effettuare un laboratorio di Re-connect yoga, ovvero attività corporeo-esperienziali volte ad acquisire maggiore consapevolezza di sé e dell’Altro. L’obiettivo in questo caso è di aiutare le persone a riacquisire un contatto col proprio corpo che, nell’era 2.0, gioca un ruolo sempre più marginale nelle esperienze quotidiane e relazionali.

E’ possibile registrarsi singolarmente o come scuola all’evento direttamente dal sito https://www.dipendenze.com/disconnect-day-2024-taranto-18-maggio-2024.