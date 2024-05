Per Bari? Più sicurezza e pulizia: le speranze affidate a San Nicola

Meno “corruzione”, più spazi verdi, una città più pulita, a misura di giovani e donne e con più attenzione ai cittadini e meno a turisti e apparenza dove, inoltre, “camminare per strada non deve far paura”. È in sintesi questa la speranza che alcuni cittadini hanno affidato al santo Patrono, San Nicola, che si celebrerà nei prossimi giorni nel capoluogo pugliese che per l’occasione, come vuole la tradizione, si vestirà a festa per ospitare devoti, ma anche curiosi, tra loro tanti cittadini e turisti. La domanda a cui abbiamo chiesto di rispondere è semplice: se potessi chiedere a San Nicola di esprimere un desiderio, qualcosa per la tua città, cosa chiederesti? E alcuni dei cittadini interpellati non hanno perso tempo, sognando in piccolo, ma anche in grande.

“Vorrei una città meno corrotta – ha raccontato una cittadina – vorrei che la mia città si liberasse di questa politica che pensa solo a riempire le proprie tasche senza pensare ai beni di chi la città la abita. Questo chiederei a San Nicola”, ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di un altro cittadino. “Non è facile, le cose da chiedere sono tante e ora che andiamo incontro alle elezioni, dopo dieci anni di Decaro, vorrei solo che il prossimo sindaco porti alto il nome della nostra città riparando i molti errori fatti da Decaro che perfetto non è stato, ma qualcosa di buono ha fatto e sicuramente ha amato la nostra città, certo un po’ troppo il centro e meno le periferie”, ha concluso.

“Io a San Nicola – racconta invece Anna – chiedo una città più sicura. Non è pensabile avere paura di camminare per strada e non sapere se i nostri figli potranno essere presi di mira da un gruppo di coetanei o potranno finire nel mezzo di una sparatoria o diverbi di qualsiasi genere. Non voglio più controlli, ma una città realmente più sicura, dove poter stare serena se mia figlia passeggia vicino alla stazione da sola o con le amiche e dove poter stare tranquilla se prende un bus, perché al momento così non è”, ha concluso. “Io vorrei una città più pulita – ha detto invece una 16enne – a San Nicola chiedo questo e non solo. Non è bello camminare per una qualunque strada e trovare immondizia, magari sei a Bari, vedi un bel palazzo e decidi di fargli una foto, ma subito dopo ti accorgi che c’è un cestino dell’immondizia stracolmo che straborda, sono particolari che rovinano la bellezza di una città, c’è sporco in ogni zona, addirittura anche nel mare è c’è più immondizia nelle zone di mare che in ogni cassonetto della città. Vedere un progressivo quantitativo di sporco nella città dovrebbe incuterci timore per il futuro ma nessuno se ne preoccupa. Poi vorrei che finissero tutti i lavori, ci sono tante strutture incomplete con lavori bloccati, strutture abbandonate sul lungomare che rovinano la sua bellezza e poi ci sono le scuole trascurate, come la Fraccacreta, succursale, a Palese. Io sono fortunata, vado in una buona scuola, ma molte mie amiche che vanno li si lamentano continuamente delle condizioni della scuola. A San Nicola chiedo che ci sia più attenzione per quello che ci circonda. Molte cose trascurate, sono più importanti di quanto sembrino”, ha concluso.

“A me piacerebbe vivere in una città che non fa solo finta di essere europea, ma lo è davvero – ha detto invece un cittadino ormai residente all’estero – torno a Bari tutte le volte che posso, San Nicola è un momento importante per tutti noi, ma adesso evito di andarci, troppe risse. Vorrei una città con una mentalità più aperta, più servizi notturni come bus e un lavoro che non sia sottopagato e costringa tanti ad andare via”, ha concluso. “Caro San Nicola – ha detto infine un’altra cittadina – facci diventare una città da Serie A, ma non per il calcio, quello se succede va bene, sennò fa nulla, ma per i servizi. Vorrei più spazi verdi, meno auto, più luoghi per giovani, più sicurezza per le donne e inoltre meno attenzione ai turisti e all’apparenza e più cura di chi la città la vive ogni giorno e deve fare i conti con tutti i disagi, mentre ai turisti viene regalato un paesaggio da cartolina e a noi restano solo i problemi”, ha concluso.