Bari, M5s tra odio e amore con Emiliano. Romito: “Sono incoerenti”

“La fotografia della piazza semivuota dei Cinquestelle – un centinaio quelli presenti per il comizio di Conte (e Laforgia) sabato sera – mostra più delle parole, che i cittadini baresi sono attenti e non si fanno prendere in giro. I Cinquestelle dovrebbero avere un po’ più di coerenza: da una parte cercano di convincere i baresi che loro, appoggiando Laforgia, rappresentano la discontinuità, mentre dall’altra sostengono Michele Emiliano, annunciando che non voteranno la mozione di sfiducia”. Lo afferma in una nota il candidato sindaco del centrodestra a Bari, Fabio Romito (Lega). “I cittadini baresi – aggiunge – meritano più rispetto. E noi, a loro, vogliamo ricordare che l’unica forza coerente, che rappresenta la discontinuità con l’amministrazione di centrosinistra, è il centrodestra. Perché chi a Bari vota per i Cinquestelle, o per il PD sta votando per Michele Emiliano. E noi abbiamo il compito di dirlo ai baresi con grande chiarezza: perché chi prova a mistificare la realtà non fa un servizio, non alla campagna elettorale, ma alla nostra Città”.