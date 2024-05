Bari, mancano i bagni pubblici. Il turista: “Andiamo in mare?”

Da anni si segnala la carenza di bagni pubblici a Bari. Giardini e piazze sono senza servizi e quando gli esercizi commerciali sono chiusi (gli unici ad aiutare turisti e residenti) l’unica soluzione è rifugiarsi dietro i cespugli soprattutto per i più piccoli. Ecco come risponde un turista alla ricerca di un bagno: “Dove dobbiamo andare? In mare?”. Il video è stato ripreso da Luca Bratta, rappresentante del comitato cittadini municipio 1 che da tempo denuncia la carenza di servizi pubblici. “Nonostante le promesse del centrosinistra”, conclude.