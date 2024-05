Elezioni Bari, FI punta sulla sicurezza: “Noi la forza rassicurante”

E’ iniziata questa mattina la distribuzione tra i cittadini del programma amministrativo di Forza Italia Bari, presentato in conferenza stampa e consegnato simbolicamente anche nelle mani del candidato sindaco del centrodestra barese, Fabio Romito. “Lo slogan migliore che ho sentito finora in campagna elettorale – ha detto il candidato sindaco – è quello di Forza Italia, in cui si propone come una ‘forza rassicurante’. Tutto il centrodestra deve esserlo. Dobbiamo intervenire sull’eccessiva pressione fiscale e sull’igiene urbana, investire per fermare la fuga dei giovani e lottare contro la denatalità e per un welfare che prevenga i disagi, con il supporto di parrocchie e terzo settore”. “A chi pensa di votare per il M5s – ha aggiunto Romito – dico che, di fatto, al di là delle dissimulazioni, voterebbe per il centrosinistra e in continuità con l’ultimo ventennio. Chi si augura discontinuità, invece, deve scegliere noi”. Il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, intervenuto in conferenza stampa in videoconferenza, ha ricordato il “lavoro paziente compiuto da Forza Italia, da novembre a febbraio scorsi, per raccogliere circa 1.500 interviste, fonte di pareri, denunce e suggerimenti per migliorare la città e i servizi comunali, che ha ispirato la stesura del programma amministrativo del partito”.

Giuseppe Carrieri, coordinatore vicario di Forza Italia Bari, ha sottolineato che “le risorse ci sono: la giunta Decaro ha da poco approvato il rendiconto dell’anno scorso, con una spesa corrente di oltre 260 milioni di euro. In 3 anni si è registrata una spesa pubblica crescente (e più tasse per i Cittadini). Quindi i soldi ci sono. Il problema è che sono spesi male”. “Il nostro programma – ha concluso – risponde ai veri bisogni che ci hanno espresso i cittadini ai gazebo: ad esempio, punta a garantire una città più sicura istituendo anche un assessorato alla sicurezza; un’amministrazione più amica con il Fascicolo digitale, per abbattere costi e tempi delle pratiche, tante risolvibili direttamente anche da smartphone e tablet; e una città più verde e sostenibile, con nuove aree verdi e mezzi di trasporto pubblico ibridi o elettrici”.