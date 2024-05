Elezioni Bari, pioggia di candidature tra “ritorni” e new entry

Si toccherà quasi quota mille per i candidati al Consiglio comunale per le elezioni a Bari dell’8 e 9 giugno. Sono decine le liste a sostegno dei candidati sindaco (in ordine alfabetico) Michele Laforgia (centrosinistra e Cinque Stelle), Vito Leccese (centrosinistra con Pd), Sabino Mangano (lista Oltre) e Fabio Romito (centrodestra).

In queste ore le pagine social sono piene di annunci di candidature, con tanto di foto della firma. Ci sono new entry per il Consiglio comunale, che raccontano “l’emozione” e si dichiarano pronti all’impegno massimo, in prima persona. Ci sono assessori uscenti della giunta Decaro che hanno deciso di continuare l’esperienza della lista civica e di portare anche questa volta il nome di Decaro alle comunali con “Decaro per Bari”, ci sono ex presidenti di partecipate che con ormai ex consiglieri del centrosinistra scendono in campo con liste civiche pro Leccese. Ma non mancano i ritorni nella politica, dopo anni di pausa: sia nel centrodestra che nel centrosinistra. Con liste civiche dai nomi “evocativi” come “Corro per Bari”.

Tra mille entreranno in Consiglio in 36. A questi mille poi si aggiungeranno i centinaia in corsa per i cinque municipi. Le prossime tre settimane si annunciano di “fuoco” tra botta e risposta sui social, comitati elettorali che fioccano come funghi (riaprendo locali sfitti in alcuni casi da anni, anche se solo per poche settimane) e manifesti ovunque.