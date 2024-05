La storia di un colpo di fulmine, Arisa torna con ‘Baciami Stupido’

Arisa torna più romantica che mai con il nuovo singolo Baciami Stupido, in uscita il 10 maggio per Nigiri/Columbia/Sony Music Italy, un brano dalle sonorità estive e coinvolgenti. Il bacio è quella magia capace di trascendere norme sociali, barriere di genere e di orientamento sessuale, celebrando l’amore universale in qualsiasi sua forma. Il nuovo brano di Arisa racconta un elettrizzante colpo di fulmine durante una festa. L’atmosfera giocosa e spontanea del brano è lo sfondo di una riflessione più profonda sulla natura delle relazioni umane: l’amore non conosce limiti e azzera le nostre diversità. Il brano è stato scritto da Andrea Bonomo, Riccardo Zanotti, Pacifico e Simone Bertolotti. Annunciate anche le prime date del tour estivo: 17 maggio Crotone (KR), 19 maggio Augusta (SR), 26 maggio Apricena (FG), 1 giugno Formia (LT), 8 giugno Ravarino (MO), 15 giugno Oppido Lucano (PZ), 22 giugno Ceccano (FR), 8 luglio Ghilarza (OR), 18 luglio Genova (GE), 20 luglio Presicce Acquarica (LE), 27 luglio Piane Di Montegiorgio (FM), 4 agosto Adrano (CT), 8 agosto Albarella (RO), 10 agosto Torre Santa Susanna (BR), 17 agosto Lioni (AV), 22 agosto Gonnesa (SU), 24 agosto Gioia Del Colle (BA), 31 agosto Milazzo (ME), 7 settembre Torrenova (PA), 10 settembre Taurianova (RC), 20 settembre Buonvicino (CS).