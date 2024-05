Le città di Bari e l’ucraina Mykolaiv verso il gemellaggio

I sindaci di Bari e della città ucraina Mykolaiv sigleranno domani una lettera di intenti in vista del gemellaggio che verrà stipulato tra le due città nel nome di San Nicola. A firmare la lettera, domani alle 10.30 nella sala giunta del Comune, di Bari saranno i sindaci Antonio Decaro e Oleksandr Syenkevych. Parteciperanno, oltre al console generale d’Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko, anche i sindaci di altre città alle quali Bari è legata da strette relazioni di amicizia e che condividono con il capoluogo pugliese la devozione e il forte legame con San Nicola, che hanno accolto l’invito dell’amministrazione comunale a partecipare alle celebrazioni per la festa del santo patrono. Saranno presenti Luc Bisinger, sindaco di Saint-Nicolas-de-Port, città francese della regione della Lorena; Lieven Dehandschutter, sindaco di Sint-Niklaas, città belga nella regione delle Fiandre; Dominic Grech, sindaco della città maltese di Siggiewi; Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia, in provincia di Chieti e Francesco Menna, sindaco di Vasto. Domani sera, poi, i sindaci sfileranno accanto a Decaro durante il corteo storico di San Nicola che partirà alle ore 20.30 da piazza Federico II di Svevia.