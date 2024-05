Morti sulla ‘Ionica’, sindaco di Mottola: “Troppo sangue sulle strade”

“Ancora un incidente gravissimo, ancora un evento terribile che lascia sangue sulle strade e che colpisce la nostra comunità. Esprimo le più sentite condoglianze a nome di tutta la comunità alle famiglie di Vanni e Domenica colpite da questo tragico lutto. Che la terra vi sia lieve”. Lo dichiara Giampiero Barulli, sindaco di Mottola, paese in cui vivevano le due vittime dell’incidente stradale avvenuto ieri sulla statale 106 ionica nei pressi dello svincolo per Castellaneta Marina. Si tratta di Domenica Semeraro, di 45 anni, e Vanni Gentile di 46. I due viaggiavano a bordo di una Mini Countryman precipitata in una scarpata dopo un violento scontro con un autotreno adibito al trasporto di frutta che si è ribaltato sulla carreggiata perdendo il carico.