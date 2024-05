Si è costituito chi ha investito e ucciso il 60enne nel Barese

Si è costituito presso la stazione Carabinieri di Conversano il conducente dell’autovettura che la scorsa notte ha investito il 60enne Pino Babbo, poi deceduto.

Si tratta di M.V., un 51enne incensurato, residente a Conversano che, alla presenza del proprio avvocato, ha confermato ai militari dell’Arma come, al momento dell’incidente, si trovasse alla guida dell’autovettura.

L’uomo, che non ha aggiunto ulteriori dettagli, sarà deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per “omicidio stradale” e sarà altresì sottoposto ai necessari esami per accertare se mentre era alla guida fosse sotto l’effetto di sostanze. E’ fondamentale sottolineare che le responsabilità del presunto autore dovranno essere sopposte al vaglio di un Giudice, essendo i fatti ancora nella fase delle indagini preliminari.