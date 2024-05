Strade chiuse, palco e giostre: Bari si prepara a San Nicola

Fervono i preparativi questa mattina in centro e sul lungomare per la festa di San Nicola. In corso i lavori di allestimento del palco da dove si esibiranno i danzatori aerei in piazza Libertà. Ma non solo: montate tutte le casette del Villaggio del gusto Cab Edition in largo Giannella. Sistemate anche le giostre e le bancarelle sul lungomare Imperatore Augusto.

Sono scattati anche i primi divieti di sosta e di transito (sul lungomare Imperatore Augusto) con inevitabili ripercussioni sul traffico.

Iniziano da questa sera con un mini corteo a Bari Vecchia gli eventi per San Nicola.