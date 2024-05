Al De Bellis di Castellana visite gratuite per la cura dell’obesità

Porte aperte per due giorni all’Irccs “De Bellis” di Castellana Grotte. Venerdì e sabato prossimi, 10 e 11 maggio, dalle 9 alle 18, sarà possibile incontrare ed effettuare visite gratuite con il team di esperti dell’istituto specializzato in gastroenterologia che si occupa della cura dell’obesità tra le cause delle principali malattie. Per prenotare basta scrivere a formazione@irccsdebellis.it o chiamare il numero 3911178207. L’Irccs “De Bellis” offre un percorso diagnostico terapeutico assistenziale multidisciplinare che prevede una presa in carico totale del paziente con medici endocrinologi, biologi, nutrizionisti, dietisti, psicologi, chinesiologi (specialisti del movimento), chirurghi bariatrici, cardiologi, radiologi, gastroenterologi, endoscopisti, anestesisti e pneumologi per un totale di circa 35 unità.

Il paziente obeso viene seguito a 360 gradi in tutte le sue esigenze assicurando la continuità dell’assistenza nel tempo e in tutte le fasi: l’inquadramento, la perdita di peso, il mantenimento della perdita di peso attraverso anche un cambiamento dello stile di vita con l’affiancamento dei chinesiologi e l’inserimento nei gruppi del cammino per aumentare l’attività fisica, indispensabile per mantenere e migliorare i risultati nei più importanti indicatori di salute che normalmente in un soggetto obeso sono compromessi. Chi è sovrappeso o obeso, o vuole un consulto nutrizionale per alimentarsi meglio, può chiamare il Cup del “De Bellis” – 080 4994157 – e chiedere una visita presso il centro e la cura dell’obesità o un consulto per la chirurgia bariatrica nei casi più gravi.

Sulla chirurgia bariatrica più che positivi i dati finora raggiunti: da luglio 2022 ad aprile 2024 al “De Bellis” sono stati sottoposti ad intervento chirurgico 213 pazienti con obesità grave; 169 di questi pazienti, di cui si ha il follow up completo a sei mesi, hanno raggiunto un peso corporeo più sano con una perdita media di oltre 35 chili.