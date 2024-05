Bari, centro gremito per il corteo di San Nicola

Nonostante sia partito in ritardo, anche quest’anno il corteo di San Nicola sta sfilando per la città. In tanti, tra loro devoti e turisti, stanno percorrendo le vie del borgo antico per dare il via alle celebrazioni del Santo Patrono tra momenti legati alla tradizione e spettacoli ricchi di emozioni. La città è gremita. Non mancano i controlli, tanta la polizia per le strade bloccate e stracolme di gente, al fine di garantire la sicurezza. Il Corteo è partito intorno alle 20.30 da piazza Federico di Svevia. Intorno alle 20.40 è arrivato anche il sindaco Antonio Decaro, che per l’ultima volta, in qualità del primo cittadino, visibilmente emozionato e accolto da un lungo applauso, ha portato il quadro del Santo Patrono. Il corteo ha poi attraversato via San Francesco d’Assisi, e si snoderà poi in piazza Garibaldi proseguendo in corso Vittorio Emanuele II, largo IV Novembre, lungomare Imperatore Augusto, largo Papa Urbano II per terminare in piazza San Nicola.

L’edizione 2024 del Corteo storico del Comune di Bari, organizzata dall’Ati Doc Servizi soc. coop., Pooya srl e Password srl, è incentrata sulla rappresentazione del concetto di “altezza”, in cui due dimensioni saranno in dialogo continuo tra loro. Quella “terrena”, con la rievocazione storica tra le vie del centro sotto la guida artistica e registica di Raffaello Fusaro; quella aerea, che porterà i ballerini della compagnia ResExtensa in danza, sospesi in aria, grazie all’inventiva e alla poetica della coreografa Elisa Barucchieri. In questa nuova edizione non mancano i momenti di rievocazione storica in cui si sono alternati i sei gruppi storici della città (Aps I Figuranti di San Nicola, I marinai della traslazione, Timpanisti Nicolaus Barium, Militia Santi Nicolai, Historia, Compagnia d’arme Stratos). In un Medioevo rievocato e immaginario fra gozzi, marinai, cavalieri e figuranti in costume, timpanisti e sbandieratori, sono stati portati in azione scenica miracoli e racconti leggendari di San Nicola ma, soprattutto, è stata rievocata la festa per traslazione delle ossa del Santo, ovvero il primo arrivo nella città delle reliquie di San Nicola.