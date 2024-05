Bari, interrogato l’ex consigliere Olivieri: “Ha cercato di chiarire”

Si è tenuto ieri pomeriggio nella procura di Bari l’ interrogatorio di Giacomo Olivieri, l’ex consigliere regionale pugliese arrestato lo scorso febbraio con l’accusa, tra l’altro, di scambio elettorale politico-mafioso in relazione alle elezioni comunali di Bari del 2019. Nell’inchiesta denominata Codice interno furono arrestate complessivamente 130 persone tra cui anche la moglie di Olivieri, Maria Carmen Lorusso (ai domiciliari), ex consigliera comunale di Bari che avrebbe beneficiato per la sua elezione della compravendita dei voti tra suo marito e clan malavitosi cittadini. Olivieri, assistito dai suoi legali Luca e Gaetano Castellaneta, dinanzi ai pm ha “cercato di chiarire i rapporti con i soggetti indicati nelle contestazioni”. “Si è reso disponibile – hanno riferito i difensori – a rendere ulteriori chiarimenti sulle altre circostanze”. L’ex consigliere regionale, che attualmente è rinchiuso nel carcere di Lanciano, si era avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia che si era tenuto dinanzi al gip nei giorni successivi all’arresto. Aveva però annunciato la sua disponibilità ad essere ascoltato in un secondo momento una volta avuta conoscenza degli atti di indagine.

Secondo l’accusa, Olivieri avrebbe raccolto i voti della criminalità (nello specifico dei clan Parisi-Palermiti, Montani e Strisciuglio di Bari) per permettere l’elezione della moglie al consiglio comunale. Lorusso, che poi fu eletta, è stata arrestata e messa ai domiciliari nell’ambito della stessa indagine insieme al padre Vito (oncologo e indagato per questa e altre vicende relative alla sua professione). Lorusso fu eletta nelle file del centrodestra e poi passò nella maggioranza di centrosinistra. Ne dà notizia l’Ansa.