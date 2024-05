Spettacoli nelle periferie, nuovi fondi per il progetto “Le Due Bari”

Nuovi fondi per il progetto “Le Due Bari”. Su proposta dell’assessore alle Culture e Turismo, la giunta comunale ha approvato oggi il cofinanziamento dell’avviso “Le Due Bari 2024”, destinando al progetto ulteriori risorse, pari a 500.000 euro, provenienti dal POC Metro 2014-2020. Come noto, “Le Due Bari” è un’iniziativa finanziata dalla Direzione generale Spettacolo del MiC – Ministero della Cultura per sostenere la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche del territorio comunale: grazie al provvedimento odierno, l’importo iniziale di 555.370,33 euro (finanziati dal Ministero) cresce fino al totale complessivo di 1.055.370,33 euro.

All’avviso “Le Due Bari 2024”, il cui termine per la partecipazione è scaduto lo scorso 2 maggio, hanno partecipato 35 soggetti, le cui proposte progettuali sono ora al vaglio per le verifiche di ammissibilità. L’avviso prevede il riconoscimento di un contributo, compreso tra un minimo di 30.000 e un massimo di 55.000 euro, alle proposte progettuali di spettacolo dal vivo valutate positivamente e che avranno totalizzato un punteggio di almeno 70/100, fino a esaurimento delle risorse messe a disposizione dal MiC per il Comune di Bari. Pertanto, avendo l’amministrazione comunale destinato altri 500.000 euro all’iniziativa, la platea dei beneficiari dei contributi a esito dell’avviso sarà ampliata rispetto a quanto previsto inizialmente.

